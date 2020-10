“Istituire l’osservatorio regionale sul welfare aziendale”

È quanto dichiara il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega-presidente della Seconda Commissione sulle attività produttive) annunciando la presentazione di una proposta di legge di cui è primo firmatario, sottoscritta da tutto il gruppo consiliare della Lega.

“La proposta di legge – spiega Mancini – intende promuovere l’istituzione dell’osservatorio regionale del welfare aziendale con la finalità di favorire lo studio e la promozione del welfare aziendale e di comunità dell’Umbria attraverso la valorizzazione delle esperienze già presenti sul territorio e il collegamento con altre realtà italiane. L’osservatorio ha l’obiettivo di favorire la conoscenza delle ricerche e delle buone pratiche in materia di welfare aziendale, anche della pubblica amministrazione, e formulare pareri e proposte da sottoporre agli organi regionali”.

“A Todi – prosegue Mancini – è stato istituito su iniziativa del dottor Vincenzo Silvestrelli e con la collaborazione dell’amministrazione comunale, un comitato che è stato promotore di diversi incontri sul tema del welfare aziendale. Ma questa iniziativa non ha trovato alcun riscontro nella passata legislatura regionale. Per questo abbiamo deciso di portare avanti una proposta concreta del gruppo Lega – conclude Mancini – per incentivare il welfare aziendale in tutte le sue forme, a vantaggio dei lavoratori e degli imprenditori umbri, risorse primarie per la nostra economia”.