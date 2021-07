“Investiamo sociale”: il concorso che accompagna con la formazione e premia con risorse e finanziamenti a tasso zero. Dalle buone idee alla nascita dell’impresa sociale

Nel corso di un webinar la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con UniCredit e gli altri partner, ha presentato le opportunità offerte al Terzo settore attraverso questa innovativa iniziativa, portando alcuni esempi virtuosi di realtà che hanno saputo investire nel proprio futuro

Itinera Tuttofare” è nato per trasformare alcuni Laboratori di Orientamento al Lavoro rivolti a giovani con momentanei disagi psico-sociali in un vero e proprio lavoro, attraverso un percorso che prevede l’affiancamento dei partecipanti nell’accrescimento delle competenze personali, tirocini formativi, l’offerta dei servizi a prezzi calmierati fino ad arrivare a sviluppare un vero e proprio ramo d’impresa.

“#Impattocircolare” promuove la creazione della figura dell’operatore del riuso e intende migliorare il lavoro dell’impresa nella gestione sostenibile dei rifiuti, del riciclo e del consumo sostenibile.

“Modna” prevede l’allestimento, all’interno di una RSA (Residenza sanitaria assistita) di un nuovo spazio, chiamato “Casetta” che contribuisca a ricreare una dimensione abitativa familiare e stimoli adeguati, migliorando l’intero ecosistema del paziente e le sue relazioni interpersonali.

Tre idee vincenti che si sono trasformate in imprese sociali grazie alla capacità di Aliante Cooperativa Sociale, Arca Lavoro Impresa Sociale e la Casa della Gioia e del Sole di raccogliere le sfide e le numerose opportunità offerte dal bando Make Your Impact promosso nel 2019 da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e UniCredit, con Fondazione Italiana Accenture e il coinvolgimento di numerosi partner.

I tre progetti sono stati presentati ieri nel corso di un webinar organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per approfondire gli aspetti legati al Concorso “InvestiAMOsociale”, nato dalla volontà condivisa di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, realizzato con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria.

L’iniziativa ha preso come riferimento Make Your impact ricalibrandolo sulla base delle caratteristiche del territorio di competenza della Fondazione perugina. Obiettivo: stimolare la crescita dell’imprenditorialità sociale e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in riposta ai bisogni del territorio e in grado di generare impatto in termini di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più vulnerabili.

Destinatari: le organizzazioni del Terzo settore, nello specifico sia le imprese sociali e le cooperative sociali già costituite, sia le organizzazioni del mondo associativo e del volontariato, le fondazioni, le imprese cooperative e di capitali che intendono trasformarsi in impresa sociale e che hanno sede legale o una sede operativa nel territorio di tradizionale operatività della Fondazione, così come previsto dal Regolamento.

In seguito alla proroga del concorso al 15 settembre 2021, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – di concerto con tutti i partner che partecipano all’iniziativa – ha infatti voluto offrire un ulteriore sostegno a tutte le realtà interessate a partecipare, attraverso un momento di confronto diretto con il territorio.

E presentando le tre esperienze di imprese virtuose che hanno raccontato il loro percorso di progettazione, l’ambito di azione e l’impatto sulla comunità per suggerire nuove idee, chiarire dubbi e dimostrare che si può fare impresa sociale.