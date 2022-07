Interventi al Santa Giuliana, il video racconto dell’assessore Pastorelli

Riprende la campagna di comunicazione istituzionale #Lacittàchecambia con una serie di video dedicati agli impianti sportivi della città oggetto di importanti miglioramenti sia a livello di impianti che di accessibilità

Sono 5 i video che verranno promossi sui canali social dell’ente dedicati allo stadio Santa Giuliana, al Pala Barton, allo stadio Curi, al palazzetto Pellini e un ulteriore video riassuntivo di tutti gli interventi negli impianti periferici della città.

“Ho voluto raccontare attraverso cinque video tutti gli interventi che l’Assessorato allo sport ha dedicato agli impianti di Perugia – ha dichiarato l’assessore Clara Pastorelli – Restituire un impianto idoneo alla disciplina dell’atletica leggera. Questo è stato l’obiettivo dell’amministrazione Romizi, nella prima consiliatura e ancor più nella seconda, in relazione al Santa Giuliana, simbolo dello sport a Perugia. Un luogo che vanta una storia importante cosi come importanti sono stati i lavori e gli investimenti”.

Gli uffici diretti da Paolo Felici, dirigente Impianti sportivi, hanno lavorato e sono tutt’oggi impegnati in un nuovo progetto per lo stadio Santa Giuliana, cofinanziato con la Regione Umbria, che porterà ulteriori miglioramenti dell’impianto.

IL PROGETTO

Il progetto da 300mila euro, di cui 200mila finanziati dalla Regione Umbria e 100mila cofinanziati dal Comune, prevede un nuovo impianto di illuminazione pubblica che consentirà la fruizione anche serale per finalità sportive e non solo, l’installazione di tornelli e una modifica dell’accesso con l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di basamenti di cemento per l’installazione di box container con funzione di depositi temporanei. L’inizio dei lavori, dopo la fase di gara, è previsto entro l’anno e il completamento entro la primavera 2023. Si tiene conto anche delle importanti manifestazioni che saranno ospitate dall’impianto a settembre (come la Finale Argento). Nel frattempo, è stata ultimata la sistemazione degli spogliatoi, è in corso la manutenzione degli ingressi e si prevede anche la sistemazione delle due aree sotto la curva nord e dello spazio sotto la tribuna lungo via Cacciatori delle Alpi. Si sta portando avanti anche l’acquisto di attrezzature per potenziare ulteriormente la dotazione del Santa Giuliana utile per manifestazioni di livello sia regionale sia nazionale.

GLI INTERVENTI DEL COMUNE SULLO STADIO SANTA GIULIANA

-2015: L’amministrazione comunale ha inserito il progetto di ristrutturazione della pista nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 reperendo le fonti di finanziamento mediante un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e i proventi derivanti dagli oneri della realizzazione di Decathlon.

– Maggio 2017: con D.G. n. 229 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l’intervento di restauro e risanamento conservativo della pista di atletica di Santa Giuliana, per un importo complessivo di 740mila euro. Da un punto di vista tecnico, l’azione di restauro e di risanamento conservativo della pista ha comportato una serie di interventi più complessi di quanto inizialmente preventivato, pensando ad un impianto sportivo di altissimo livello, avente l’ambizione di ottenere l’omologazione “B1” avente quindi possibilità di ospitare campionati top del calendario Federale e meeting internazionali su piste a sei corsie.

– Novembre 2017: sono stati consegnati i lavori che avrebbero dovuto avere una durata di 98 giorni, ma già nel corso dei lavori di demolizione sono stati rinvenuti alcuni sottoservizi (canalizzazioni e tubazioni, pozzetti e caditoie) relativi a linee d’acqua per irrigazione, fognature, nonché di impianti di terra, in parte sotto la pista esistente e in parte nelle aree previste di ampliamento della stessa, che hanno allungato i tempi.

Tali imprevisti, congiuntamente alle condizioni atmosferiche avverse del periodo invernale, hanno fatto sì che venisse dapprima disposta una sospensione totale dei lavori, alla quale ha fatto poi seguito una ripresa parziale (con esclusione delle opere di finitura, quali manti bituminosi e colati, che comunque non potevano essere realizzati con temperature inferiori ai 10 gradi), atta a redigere una perizia di variante per circostanze impreviste e imprevedibili.

-Nel 2018 è stata approvata una variante e si sono realizzate tutte le demolizioni e il rifacimento di tutte le opere civili e impiantistiche, sono stati montati gli “infissi” frangisole negli spogliatoi, e tutte le opere in ferro inerenti le recinzioni esterne ed interne, nonché tutte le opere di bonifica ed innovazione delle canalizzazioni di smaltimento delle acque piovane. Si è provveduto all’intera rimozione del manto esistente, alle operazioni di bonifica dei sottofondi, alla stesura dei nuovi bitumi ed alla colatura a strati del manto di finitura in gomma lungo tutta la pista e la realizzazione della segnaletica a terra, delle cordolature in alluminio, con conseguente targhettatura, così come previsto per le varie discipline da disputare nell’impianto, tutte le lavorazioni si sono concluse così come previsto al 12 di settembre.

Al termine di tutte le lavorazioni, sono iniziate le operazioni relative ai collaudi, il tecnico amministrativo e quello Fidal atto ad ottenere l’omologazione dell’impianto. Si sono quindi eseguite tutte le relative misurazioni lineari e in quota, e le prove di resistenza ed elasticità. Tutte ad oggi hanno avuto un esito positivo.

Nel Bilancio 2018 l’amministrazione comunale ha previsto e stanziato ulteriori 200mila euro per l’acquisto delle attrezzature fisse e mobili da inserire nell’impianto, nonché per rinnovare e completare l’illuminazione dello stesso.

LINK VIDEO https://youtu.be/elHLwhUgR-I