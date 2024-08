Info viabilità: senso unico alternato sulla Sp 45 a Castel Viscardo Piano

E’ scattato oggi e durerà fino al 6 settembre un senso unico alternato regolato da semaforo, dalle 7,30 alle 18,00, sulla Sp 45 Castel Giorgio-Castel Viscardo, nel comune di Castel Viscardo. La Provincia ha infatti emanato un’apposita ordinanza su richiesta della ditta che sta eseguendo lavori per conto di E-Distribuzione. Su un tratto di circa 2 chilometri (dal km 9+500 al km 11+500) sono infatti in corso da oggi lavori di posa di un cavo elettrico interrato per il miglioramento dei servizi di distribuzione. La zona interessata è quella di Castel Viscardo Piano. Agli automobilisti in transito nel tratto interessato dai lavori si raccomanda prudenza.