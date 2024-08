Si è conclusa la prima serata del Gubbio DOC Fest 2024 a Piazza Grande

Finalmente il ritorno del DOC Festival nella sua location storica, ha garantito una serata molto emozionante nel ricordo di questi dieci anni di Festival, con vecchi e nuovi ospiti.

La serata è iniziata intorno alle 21:00 con l’apertura del gruppo Narratore Urbano. Reduce da un grande successo riscosso al Gubbstock, Festival partner del Gubbio DOC Fest, Narratore Urbano ha colpito i tanti presenti in piazza con il suo stile ruvido e potente.

Successivamente è iniziato il racconto di questi 10 anni di Festival con illustri ospiti come il professore Roberto Segatori e il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, che insieme a Luca Belardi, uno dei tanti amici di Riccardo che per primo diede vita al Gubbio DOC Fest, Claudia Menichetti che negli ultimi anni ha portato avanti questo progetto e Mario Monacelli riferimento e figura portante per tutti i ragazzi del DOC Festival, hanno ricordato e analizzato la capacità dei giovani di Gubbio nel realizzare interamente da soli un Festival e fare comunità in tutti questi anni, uscendo dai soliti stereotipi che, troppo spesso, vengono addossati ai ragazzi. Tutto l’intervento è stato coordinato dalla sempre brillante Federica Monarchi.

Per finire in bellezza intorno alle 22:15 sono saliti sul palco i Savana Funk trio nato a Bologna che ha fatto ballare e divertire i molti presenti in piazza fino a tarda notte. Il gruppo che ha calcato palchi importantissimi come quelli del Primo maggio, del Giova Beach Party, opening al certo dei Red Hot Chilipeppers e tanti altri eventi di calibro nazionale, ha portato sul palco il suo tipico stile che è una formula fatta di funk, rock, blues e soprattutto afrobeat che ha funzionato magistralmente sul pubblico di Piazza Grande.

