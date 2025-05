Umbertide, Giro d’Italia: orari di chiusura delle strade

Domenica 18 maggio 2025 si svolgerà la IX Tappa del Giro d’Italia con un lungo transito sul nostro territorio comunale in quanto dalla partenza da Gubbio percorrerà la S.P 219 di Pian d’Assino per poi transitare sulla S.S. Tiberina 3 bis per raggiungere via Garibaldi per poi proseguire verso la loc. Niccone dove svolterà in direzione di Cortona attraversando Spedalicchio.

Gli orari del passaggio della Gara e delle chiusure delle strade saranno i seguenti:

Dalle ore 07,00 divieto di sosta con rimozione lungo il percorso della Gara ciclistica e in particolare su via Garibaldi, via Gabriotti e via Caduti di Penetola;

Ore 10,30 chiusura al traffico di tutte le strade che si intersecano o si dirigono verso il percorso del Giro d’Italia (quindi di tutte le strade che si dirigono verso la S.P 219 di Pian d’Assino, verso la S.R. Tiberina 3 Bis, via Garibaldi, via Gabriotti, S.R. Tiberina 3 Bis direzione Niccone e della S.S. 416 de4l Niccone);

Ore 12,05 arrivo della Carovana del Giro d’Italia che si fermerà in via Garibaldi per circa 20 minuti per uno spettacolo musicale e distribuzione di gadget degli sponsor del Giro d’Italia;

Ore 13,30 passaggio del Giro d’Italia sul territorio comunale con passaggio alle ore 13,36 in via Garibaldi per raggiungere Spedalicchio alle ore 13,48.

Per chi proviene da via Cavour ci sarà l’obbligo di svolta in via Roma e per chi proviene da via Spoletini vi sarà l’obbligo di svolta in via Battisti in direzione dell’USU.

Verranno temporaneamente rimossi e poi riposizionati anche i segnali verticali nei pressi delle rotatorie di via della Commenda e di via Garibaldi altezza via Stella al fine di agevolare il transito del Giro che percorrerà via Gabriotti direttamente verso il Niccone senza effettuare la svolta in via Stella.

Le strade resteranno chiuse per circa 20 minuti dopo il passaggio del Giro;