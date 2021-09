Incontro presidenti Regione Umbria e Marche

Sinergia e lavoro comune per favorire sviluppo e innovazione nei due territori

In un incontro, definito estremamente operativo, che si è svolto oggi nella sede regionale di Palazzo Donini a Perugia, i presidenti delle Regioni Umbria e Marche, insieme ai relativi staff tecnici, hanno affrontato i maggiori temi sui quali i due territori stanno lavorando per obiettivi comuni e che necessitano di assoluta sinergia. Il tema principale è stato ovviamente quello delle infrastrutture, considerato fondamentale non solo per l’economia di Umbria e Marche, ma interessante per la ripartenza dell’intero Paese che ha il suo baricentro in queste Regioni centrali. I sistemi ferroviari e stradali, alcuni da realizzare, altri da completare ed una riflessione sulle possibili sinergie da costruire tra gli aeroporti umbro-marchigiani, per offrire maggiori possibilità non solo sul versante turistico ma anche per favorire scambi commerciali ed industriali. E tutto ciò a partire dalle numerose opere incompiute che vanno completate nel più breve tempo possibile. Altri temi affrontati, hanno riguardato le azioni da intraprendere insieme per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal sisma del 2016, utilizzando al meglio le risorse disponibili; possibili sinergie nei settori del credito e della finanza; la creazione di Zone economiche speciali (ZES), coinvolgendo anche la Regione Abruzzo; offerte turistiche integrate che valorizzino e rendano ancor più competitivi nei mercati nazionali ed esteri i territori delle due Regioni. L’impegno dei due Presidenti ora sarà quello di proseguire su questo percorso di lavoro comune tra le due Istituzioni regionali e contemporaneamente far dialogare in misura maggiore i sistemi economici territoriali per favorire sviluppo ed innovazione. A partire dalle prossime settimane saranno organizzati ulteriori incontri sui singoli temi.

“Le possibilità di sinergie sono molte tra le due regioni ed oggi abbiamo compiuto un passo fondamentale dal punto di vista operativo”.

Questo il commento della presidente Donatella Tesei, nel corso della conferenza stampa seguita all’incontro a Perugia con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli.

“E il tema dei temi è quello delle infrastrutture. Non è il primo incontro – ha ricordato la presidente umbra – perché siamo consapevoli che queste due regioni possono fare molto e devono fare molto insieme. I tempi sono tali per cui unire le energie e portare avanti progetti farà la differenza. Abbiamo lavorato su molti temi e ricambierò presto questa visita”.

