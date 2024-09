Inclusività, il Paradriving Tour fa tappa alla Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello

Ragazzi normodotati e con disabilità insieme in viaggio in carrozza. Da un’idea del tecnico Andrea Schulz il progetto organizzato da Fise Umbria

Parola d’ordine: inclusività. Il mondo dell’equitazione umbra, in testa il comitato regionale della Federazione italiana sport equestri, è impegnato in prima fila nel cercare di estendere a ogni persona, comprese quelle con disabilità, la possibilità di godere di tutti i diritti e di poter partecipare a qualsiasi attività. Rientra in questa mission anche il progetto del Paradriving Tour che quest’anno, nel weekend di sabato 7 e domenica 8 settembre, ha avuto il suo punto di arrivo e luogo centrale di attività nella Mostra nazionale del cavallo di Città di Castello. Partite dal Santuario della Verna giovedì 5 settembre, varie carrozze trainate da cavalli hanno accolto a bordo ragazzi normodati e con disabilità, proprio per favorire l’inclusione, per un’attività di turismo lento e superamento delle barriere fisiche e relazionali. Guidate da tecnici esperti, le carrozze hanno svolto varie tappe dando la possibilità a più persone di partecipare al progetto e consentendo a tutti di ammirare lentamente i paesaggi e le bellezze incontrate lungo il cammino. Fino all’arrivo alla Mostra nazionale del cavallo dove, in spazi predisposti, i ragazzi con disabilità hanno sperimentato quanto appreso nei giorni precedenti provando a condurre un attacco in un luogo protetto all’interno della mostra.

A ideare e promuovere questa iniziativa, organizzata insieme alla Fise Umbria e a tante altre realtà e singoli professionisti, è il tecnico e driver Andrea Schulz: