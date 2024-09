Cannara: archiviata la prima settimana, i volontari tornano in campo per la Festa della cipolla

Oltre 60mila le presenze stimate, punte di 13mila avventori il sabato e la domenica – L’evento prosegue fino al 15 settembre: martedì 10 spettacolo laser sul fiume Topino

Archiviato il ‘primo tempo’ e dopo aver goduto il meritato riposo lunedì 9 settembre, tornano in campo i volontari della Festa della cipolla di Cannara e si preparano alla seconda settimana di eventi in programma per la 42esima edizione della manifestazione organizzata con il contributo del Gal Valle umbra e Sibillini. Oltre 60mila le presenze stimate dall’Ente Festa della cipolla, con punte di 13mila nelle giornate di sabato e domenica, con gli stand gastronomici e l’Onion disco pub presi d’assalto. Grande entusiasmo anche per due appuntamenti ormai irrinunciabili della festa, ‘Sindaci al dente’ e ‘Canta cipolla’. Nel primo, in cui i sindaci di diverse città si sfidano in una gara di cucina che unisce tradizione e sapori locali, si sono affrontati Eridano Liberti, sindaco di Torgiano, Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e il padrone di casa Fabrizio Gareggia, proclamato vincitore dalla giuria di cui faceva parte anche lo chef Gianfranco Vissani; premiati, inoltre, i ragazzi de La Clarice, Diego e Davide Narcisi, creatori di un orto sinergico, come eccellenza cannerese nel mondo; nel secondo appuntamento, che si conferma garanzia di musica e spettacolo, per la sezione Inediti la vittoria è andata ad Antonello Casali con ‘Pay per view’ mentre per la sezione Cover a Vito Grelli con ‘From now on’ (The Greatest Showman).

La Festa prosegue dunque fino a domenica 15 settembre. Tutte le sere i sei stand, Al Cortile antico, El cipollaro, Il giardino fiorito, Il rifugio del cacciatore, La locanda del curato e La taverna del castello, serviranno i ghiotti pasti a base di cipolla dalle 19:30 alle 22:30, (domenica anche a pranzo dalle 12.30) mentre l’Onion disco pub regalerà tanta musica e dj set dalle 22.30 ai giardini pubblici di via Bottica. Inoltre, mercatini aperti dalle 17 a mezzanotte, tra prodotti di artigianato locali e le immancabili trecce di cipolla. Ed ecco tutti gli eventi in programma: martedì 10 ‘Savoir faire’, spettacolo di Damiano Massaccesi (ore 21, piazza del Terz’Ordine Francescano), ‘spettacolo di danza a cura della scuola di danza ‘Scarpette rosa’ che porterà sul palco ‘Sogno da Don Quixote’, ‘Mary Poppins’ e ‘Viaggiarte’ (ore 21.30, piazza San Matteo), ‘Bridge laser full, spettacolo di luci laser sul fiume Topino (ore 21.30, sulla riva del fiume Topino); mercoledì 11 ‘Allock’, spettacolo di intrattenimento e giocoleria per grandi e piccini di Matteo Pallotto (ore 17.30, piazza del Terz’Ordine Francescano, proiezione del film per bambini e ragazzi ‘Fantastic mr. Fox’ (ore 19 in piazza Corte vecchia) e Maltese & friends Funky soul and R&B, spettacolo di musica live (ore 21:30, piazza San Matteo); giovedì 12 Kalù stripp show, spettacolo di giocoleria e clownerie (ore 21, piazza del Terz’Ordine Francescano), ‘Rock blues to the bone’, spettacolo di musica live dei Pandora’s Box (ore 21.30, piazza San Matteo); venerdì 13, ancora musica live con gli Sky pink (ore 21.30, piazza san Matteo); sabato 14, ‘Come portare a passeggio il cane, lezione cinofila per bambini a cura di Fidasc Rifugio del Cacciatore (ore 9, parco XXV aprile), Passeggiata tra le vie del borgo di Cannara e Collemancio, organizzata dall’Ufficio Turismo del Comune (sabato dalle 15 alle 17 e domenica 15 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, info e prenotazioni: 347.2916847), la presentazione del libro ‘Valter Baldaccini, un imprenditore illuminato al servizio del bene comune’, volume edito da FrancoAngeli che raccoglie gli scritti e i discorsi di Valter Baldaccini, selezionati dalla Fondazione con l’obiettivo di far conoscere e diffondere il suo esempio di vita (ore 17.30, teatro Thesorieri), ‘Eddy Sick du Soleil’, spettacolo di intrattenimento di Eddy Mirabella, direttamente da Zelig (ore 21.30 piazza san Matteo), concerto de I Negativi, live ‘ultramusicale e un po’ lunatico’ ad opera di Petalie Boga e Cristiano Giuseppe Schiavolini (ore 21.30 in piazza Baldaccini); domenica 15, giornata di chiusura dell’evento che inizia con ‘La Passione incontra la Tradizione’, quinto Raduno auto e moto d’epoca (ore 9 al parco XXV aprile), Passeggiata a Piandarca, luogo della predica agli uccelli di San Francesco d’Assisi (ore 10, partenza dal piazza del Terz’Ordine Francescano), presentazione libro Dieta Mediterranea, viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità con gli autori Vincenza Gianfredi, medico e ricercatrice universitaria, e Daniele Nucci, dietista (ore 11, auditorium San Sebastiano), ‘Uno, nessuno e cento Andy’, spettacolo comico di Andy Bellotti da Tale e quale Show e Viva Rai 2 (alle 11.30 e in replica alle 17 in piazza Baldaccini), incontro letterario con Arianna Ciancaleoni, autrice del libro ‘Dicono di lei’, a cura di Circolo Lettura Cannara in collaborazione con il Centro sociale e culturale di Cannara Aps (ore 17, via Baglioni 111), proiezione del film per ragazzi ‘Little Miss Sunshine’ (ore 19, piazza Corte Vecchia) e Crossing over live show (ore 21.30, piazza san Matteo). Dalle 22, poi, musica live e dj set anche all’Onion Disco Pub: Latin 4 ever academy (martedì 10), ‘Rollover’ (mercoledì 11), Stupendo – Vasco Tribute (giovedì 12), Savanah (venerdì 13), Gasolina (sabato 14) ed Es-Senza Negramaro tribute band (domenica 15).