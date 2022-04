Operaio morto dopo una caduta da sette metri

È morto dopo essere stato ricoverato nell’ospedale di Perugia un operaio di 60 anni caduto da sette metri di altezza nella serata di ieri mentre lavorava sul tetto di un capannone a Taverne di Corciano, in provincia di Perugia.

La notizia è stata resa nota da Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil del capoluogo umbro.

L’operaio morto, regolarmente assunto, era caduto mentre svolgeva dei lavori sul tetto del capannone, a causa di un cedimento. Trasportato all’ospedale di Perugia in codice rosso è stato ricoverato in terapia intensiva dove poi è morto.

“Appena dieci giorni fa – ricorda Pampanelli in una nota – abbiamo visto morire un altro operaio di 65 anni schiacciato da lastre di vetro a San Giustino. Morti che si sommano alle altre di inizio anno e alle 19 del 2021 nella nostra provincia. E nei primi due mesi dell’anno l’Inail ha registrato un incremento spaventoso degli infortuni, di quasi il 20%. È evidente che questa tendenza allarmante va immediatamente fermata. Deve essere obiettivo di tutti, a partire dalle istituzioni, bloccare subito la strage. È fondamentale risvegliare le coscienze e mettere in moto azioni concrete e immediate per garantire salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro”.