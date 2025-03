Incendio in un bar a Foligno: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito

Foligno, 20 marzo 2025. Nelle prime ore della mattina di oggi, intorno alle 4:00, il personale e due mezzi dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio scoppiato in un’attività di ricreazione, un bar situato nel centro di Foligno. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei Carabinieri per effettuare i rilevi del caso.

Fortunatamente, non ci sono persone coinvolte e non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono al momento sotto accertamento.