Eccellenze protagoniste, “I Primi d’Italia” celebra le grandi personalità del nostro tempo

A Foligno tanti visitatori già dalla prima giornata del Festival. Sul palco hanno iniziato a sfilare, per ritirare l’ambito riconoscimento, anche i personaggi che si sono contraddistinti per la loro professione o per particolari attività svolte

FOLIGNO, 26 settembre 2024 – Una partenza subito in grande stile per la 25/a edizione de I Primi d’Italia. La città di Foligno ha iniziato ad animarsi di appassionati, curiosi e visitatori a partire dalla prima giornata del Festival nazionale dei Primi Piatti, la maratona culinaria più appetitosa d’Italia che ha dimostrato subito il suo grande appeal.

Una manifestazione che ha iniziato a vestire a festa l’intero centro storico di Foligno, per promuovere anche a tutto tondo la cultura del primo piatto in tavola. Hanno infatti preso il via le degustazioni, le lezioni di cucina, le dimostrazioni di grandi chef, le esposizioni delle produzioni alimentari di qualità, ed anche i momenti di spettacolo e di intrattenimento.

A Foligno è tornato anche l’appuntamento annuale per i personaggi “Primi d’Italia” ed hanno così iniziato a sfilare sul palco di Largo Carducci anche quelli che quest’anno riceveranno il Premio. L’ambito riconoscimento nel corso degli anni è stato infatti assegnato a quelle personalità che si sono contraddistinte per la loro professione o per particolari attività svolte nel corso dell’anno.

Giovedì 26 settembre sono stari premiati la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei (per il sostegno al festival), Andrea Mainardi (Cucina), Giovanni Cacioppo (Spettacolo) e Padre Enzo Fortunato (Premio Speciale).

Venerdì 27 settembre toccherà invece a Silvio Pascolini (Imprenditoria), Carmelo Campagna (Economia), Marco Caprai (Sociale), e per lo Sport Gino Sirci e la medaglia oro olimpica 2024 Diana Bacosi.

Sabato 28 settembre a salire sul palco saranno Paolo Cocchioni (Imprenditoria), Giorgio Toninelli (Industria), Sergio Casagrande (Giornalismo), Maurizio Oliviero (Cultura).

Infine, domenica 29 settembre a ricevere il Premio “Primi d’Italia” saranno Luciana Barbetti (Giornalismo), Ambra Cenci e Rita Marini come Personaggio della città, e l’Associazione OASI (Sociale).

Il festival domani, venerdì 27 settembre, entrerà poi nel vivo con una giornata piena di eventi dalla mattina alla sera. Dalle ore 10 saranno aperti i Villaggi Del Gusto e le Mostre-Mercato. Alle ore 11:00 al via le FOOD EXPERIENCE all’Auditorium Santa Caterina: “Gnocchi antispreco, una ricetta per i golosi” con Annalisa Benedetti, dell’associazione Eat Umbria. Si prosegue poi alle ore 16 con “Riso e risotti tra tradizione e innovazione” a cura di Risosteria Mantovana, e alle ore 18 con “Le ragioni di un metodo che si tramanda dal 1831” con lo Chef Fabrizio Rivaroli (a cura di De Cecco).

La mattina poi, alle 11:30, in programma il CONVEGNO AUFO a cura di Confagricoltura Umbria. Alle ore 13 per A PRANZO CON… all’Auditorium Santa Caterina sarà protagonista Giusina.

Alle ore 16 al via anche I PRIMI D’ITALIA JUNIOR a Palazzo Candiotti: “Gli gnocchi” a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione. Alle ore 17 “Le tagliatelle” a cura dell’associazione Eat Umbria, mentre alle ore 18 “Le tagliatelle” a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione.

Sempre il pomeriggio ma alle ore 17 a Palazzo Candiotti LA PASTA DELLA NONNA con “Come fare le pappardelle” in collaborazione con APCI Ass. Prof.le Cuochi Italiani.

Alle ore 17:30 nell’area COOKING SHOW & ENTERTAINMENT in Piazza della Repubblica, “Il mare visto dalla campagna: pasta, fagiolina del trasimeno, gamberi e quinto quarto di rana pescatrice” con lo Chef Vittorio Ottavi del ristorante Ottavi Mare di Bevagna.

Alle ore 18 al via anche i convegni con “Diritto allo sport e nutrizione: due pilastri per la salute ed il benessere”. L’evento, promosso da Rotary Club di Foligno e Panathlon International Club Clitunno, in collaborazione con CONI-Comitato Regionale Umbria e Accademia Italiana della Cucina (Delegazione di Foligno), nella Sala Faloci Pulignani di Palazzo Trinci vedrà la partecipazione di relatori di primissimo piano come l’On. Luciano Rossi, il Prof. Daniele Mantucci, il Dott. Maurizio Scarpinato, il Prof. Antonio Spataro e il Prof. Giuseppe Fatati. Tra gli ospiti di spicco, la medaglia d’oro olimpica dello skeet a squadre miste Diana Bacosi e i Campioni Mondiali di Compac Sporting FITASC Katiuscia, Micheal e Veniero Spada. L’incontro è patrocinato e sostenuto da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Foligno, Camera di Commercio dell’Umbria e Confcommercio Umbria.

Alle ore 18:30 per la sezione COOKING SHOW & ENTERTAINMENT si torna in Piazza della Repubblica con Giusi Battaglia per “La Sicilia è in tavola”. A seguire, alle ore 19:30, la consegna dei Premi Primi d’Italia.

Alle ore 21 secondo appuntamento per A TAVOLA CON LE STELLE all’Auditorium Santa Caterina. Dal Ristorante Acquolina di Roma arriva lo chef Daniele Lippi.

Alle ore 22 per COOKING SHOW & ENTERTAINMENT in Piazza della Repubblica il Live Show con le hit 80/90/2000 con protagonista Jo Squillo. Alle 23 il dj set di Carlo P.

