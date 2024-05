Inaugurato il secondo comitato elettorale di Francesca Peppucci a Valfabbrica

“Momento importante di aggregazione, perché questo è un lavoro di squadra”

Davanti ad una folta e partecipata platea, a Valfabbrica, in Via Mameli 33, l’On. Francesca Peppucci ha inaugurato il suo secondo comitato elettorale, alla presenza del Consigliere regionale, Stefano Pastorelli, di Lamberto Marcantonini, membro del coordinamento regionale di Forza Italia e di Umberto Tessitore, consigliere del Comune di Valfabbrica che si è occupato dell’organizzazione dell’iniziativa.

“L’apertura di un comitato elettorale è un momento importante di aggregazione, perché questo è frutto di un lavoro di squadra, e questo di Valfabbrica è la dimostrazione che c’è tanta voglia di contribuire in questo percorso verso il parlamento europeo”

queste le parole dell’On. Peppucci all’inizio dell’incontro.

Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno contribuito con impegno e passione all’apertura di questo secondo comitato elettorale, l’On. Francesca Peppucci ha poi illustrato il progetto europeo che ancora oggi è in fase di costruzione e come siamo tutti protagonisti delle sfide che ci attendono e delle imperfezioni da colmare; sfide che assumono un ruolo fondamentale in vista delle imminenti elezioni europee dell’8-9 giugno. L’Umbria non ha avuto rappresentanti in Parlamento Europeo per intere legislature per questo il grande lavoro è stato quello di mettere i nostri territori nelle condizioni di vivere al meglio questa esperienza Europea ed avvicinarli il più possibile ad essa.

Durante l’incontro è emerso, dagli ospiti presenti, come l’impegno di tutta la squadra di Forza Italia sia massimo affinchè il partito continui ad essere punto di riferimento dell’Italia in Europa.