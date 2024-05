Oltre 700 partecipanti al “Career Day 2024”

Oltre 700 tra studentesse e studenti, laureande e laureandi, laureate e laureati UniPg hanno avuto oggi la possibilità di incontrare i recruiter delle oltre 60 aziende che hanno partecipato al “Career Day 2024. I giovani incontrano il lavoro”, l’evento di job matching organizzato dal Servizio Job Placement dell’Università degli Studi di Perugia.

L’ormai tradizionale iniziativa si è svolta nei chiostri monumentali del Complesso di San Pietro, a Perugia: un’intensa giornata, ricca di stimoli e protagonisti, che ha consentito di mettere in contatto – e favorire il dialogo diretto – le giovani e i giovani con le aziende, le istituzioni e le associazioni quali potenziali luoghi di impiego lavorativo.

All’evento hanno partecipato oltre sessanta aziende operanti a livello locale, nazionale e internazionale, raccogliendo curricula e candidature per le offerte di lavoro, di tirocinio e di formazione. Le ragazze e i ragazzi presenti hanno potuto anche sostenere colloqui individuali.

Oltre alle aziende, hanno partecipato al Career Day di UniPg anche alcune istituzioni, enti e associazioni proponendo servizi, progetti e attività di politica attiva del lavoro: fra queste anche Arpal Umbria, Confindustria, Confcommercio, Coldiretti e Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria. Non è mancato lo stand UniPg, che ha fornito informazioni sulle opportunità di lavoro e di tirocinio all’estero e sulle numerose opportunità di formazione post-lauream (dottorati, master, corsi di perfezionamento) offerte dall’Università degli Studi di Perugia.

L’evento ha visto la presenza del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, il quale ha sottolineato l’impegno dello Studium nel favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle sue laureate e laureati, e l’importanza di una preparazione accademica di alto livello al fine di ottenere collocazioni lavorative di adeguato profilo.

“Uno de compiti che abbiamo è quello di educare e avvicinare le giovani e i giovani allo studio e alla ricerca – ha affermato il Rettore Oliviero – così come è importante intercettare e capire quanto l’impegno delle nostre laureate, dei nostri laureati e della nostra Università possa essere declinato efficacemente nel mondo del lavoro. Giornate come questa – ha proseguito il Rettore – consentono all’impresa e all’università di incontrarsi, di dialogare con le giovani e i giovani: facciamo conoscere le nostre migliori qualità e la nostra eccellenza, ovvero le nostre studentesse e i nostri studenti. Credo che da questo connubio – ha concluso il Magnifico Rettore – nasca la formula vincente, non solo per un importante rilancio dello sviluppo del territorio, ma dell’intero Paese. Basta citare gli ultimi dati di Almalaurea che ci dicono che quasi il 90 per cento dei nostri laureati e laureate dopo circa un anno, trova la sua collocazione nel mondo del lavoro a tempo indeterminato. Riprendere e rafforzare questo dialogo tra università e impresa, come stiamo facendo in questi anni, è fondamentale e lo dimostra anche il record di partecipazione delle imprese a questa edizione del Career Day”.