In Umbria somministrate 2.477 dosi di vaccino agli ottantenni

A livello nazionale, in numeri assoluti, l’Umbria è preceduta solo dal Lazio con oltre 38mila vaccinazioni, dalla Campania, dall’Alto Adige, dal Veneto, dal Trentino e dalla Lombardia. Il dato, pubblicato sul Report vaccini anti Covid-19 della presidenza del Consiglio dei ministri, viene accolto con soddisfazione dall’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto: “La nostra organizzazione sta funzionando – ha detto l’assessore – non abbiamo avuto disservizi nella fase di prenotazione, né sul portale né in farmacia e stiamo procedendo secondo la pianificazione che ci eravamo dati. Questi dati confermano inoltre, che non appena avremo a disposizione i vaccini richiesti a livello nazionale – speriamo al più presto – potremo vaccinare rapidamente tutti gli ultraottantenni e i soggetti delle altre categorie previste nella Fase 1”.