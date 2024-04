In Umbria il format “Giro d’Italia express”

Testimonial l’atleta campione di handbike Diego Gastaldi

In questi giorni una troupe del Giro d’Italia è un Umbria per le riprese di Giro “Express”, format di approfondimento a cura di RCS sulle città di tappa del 107^ Giro d’Italia che racconterà le bellezze paesaggistiche, storiche ed economiche che rappresentano meglio il vero Made in Italy. Le pillole, che ripercorrono il Giro d’Italia da nord a sud, verranno messe in onda sul sito ufficiale giroditalia.it e andranno in onda il giorno della tappa corrispondente.

Testimonial del format “Giro Express”, Diego Gastaldi, viaggiatore videomaker ed ex atleta campione paralimpico di Handbike che a Perugia è salito in centro storico su una navetta del Minimetrò, ha percorso Corso Vannucci incontrando il Sindaco Andrea Romizi, ha scoperto la bellezza di Palazzo dei Priori, della Fontana Maggiore e dell’Acquedotto Medievale e ha visitato la Galleria Nazionale dell’Umbria incontrando il Direttore Costantino D’Orazio.

Nel pomeriggio, Diego Gastaldi, ha percorso in Handbike, in compagnia dell’Assessore allo sport Clara Pastorelli e il Dirigente dell’Area Governo del Territorio e smart City, Gabriele De Micheli, la pista ciclopedonale sul fiume Tevere passando sopra la passerella che unisce Ponte Felcino al Bosco Didattico.

La pillola su Perugia andrà in onda, sulla RAI, il 10 maggio prima della partenza della cronometro Foligno-Perugia.