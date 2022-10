Il presidente Bonomi partecipa all’assemblea di Confindustria Umbria

Nel corso del pomeriggio – spiega l’associazione degli industriali in un comunicato – è in programma la presentazione dello “Studio strategico per lo sviluppo dell’Umbria” illustrato da Lorenzo Tavazzi, partner di The European house Ambrosetti e commentato da Innocenzo Cipolletta, economista e presidente Aifi, l’Associazione italiana del private Equity, Venture Capital e Private Debt.

La questione energetica, come richiamato dal titolo dell’assemblea “Energie inSostenibili”, sarà il tema centrale della tavola rotonda moderata da Maria Concetta Mattei, direttore della Scuola di giornalismo radiotelevisivo, cui interverranno il presidente di Maire Tecnimont Fabrizio Di Amato e l’amministratore delegato di Dallara Automobili Andrea Pontremoli.

A seguire è previsto l’intervento della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

A chiudere i lavori sarà il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi.

In occasione dell’Assemblea, Confindustria Umbria consegnerà il “Premio fedeltà associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni.

L’assemblea sarà preceduta da una parte privata, riservata alle aziende associate, con gli adempimenti previsti dallo statuto e in particolare l’elezione degli otto componenti del consiglio generale, l’organo consultivo di Confindustria Umbria.