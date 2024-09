UmbriaWine si apre domani con il “Drone light show”

UmbriaWine: la sera di venerdì 13 settembre 50 droni si alzeranno in volo nel cielo di Perugia

Conto alla rovescia per UmbriaWine, il festival dedicato al vino umbro che da venerdì 13 a domenica 15 settembre per tre giorni animerà il centro storico di Perugia tra gusto, musica, dibattiti ed eventi. L’inizio sarà con il calice in mano e lo sguardo rivolto al cielo. La città, infatti, si illuminerà con i suoni, l’energia ma anche con la grande novità 2024, il “Drone light show” che si terrà il 13 settembre dalle ore 21:30.

A Perugia, per la prima volta, si terrà così uno spettacolo dei droni in pieno centro storico, visibile dai giardini Carducci e da luoghi limitrofi, con coreografie e animazioni. Il cielo sopra Perugia si animerà grazie al fluttuare armonioso e combinato di 150 droni, con uno spettacolo realizzato da Essential Ark, leader umbro di settore (è consigliato presentarsi ai Giardini Carducci per la visione dello spettacolo almeno 30 minuti prima dell’inizio, per godere della miglior visuale). L’associazione Open Mind, organizzatrice del festival, è quindi felice di annunciare la realizzazione di uno spettacolo che oltre ad essere scenografico, sarà anche ad impatto zero e sostenibile.

Ma UmbriaWine sarà soprattutto una intensa 3 giorni di vino e sapori. Il taglio del nastro della seconda edizione è in programma il pomeriggio, alle ore 17.30, nello stage in Piazza della Repubblica, uno dei luoghi della kermesse (insieme a Piazza Italia, Giardini Carducci e Piazza Matteotti, altra grande novità del 2024) che ospiteranno gli stand espositivi per le degustazioni dei vini delle 51 cantine aderenti.

UmbriaWine è organizzato dall’associazione Open Mind con la collaborazione di Umbria Top Wines (cooperativa specializzata nel sostegno al comparto vitivinicolo regionale attraverso la promozione locale, nazionale e internazionale) e il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Camera di Commercio dell’Umbria.

Il biglietto per UmbriaWine, acquistabile al costo di 15 euro sia in loco che in prevendita (tramite i canali digitali), comprende 5 token degustazioni, il calice della manifestazione ed il portacalice ufficiale dell’evento. I biglietti sono disponibili sul sito internet dell’evento (www.umbriawine.it) grazie alla collaborazione con il portale Ticket SMS. Gli studenti universitari, presentando il badge della propria facoltà, avranno diritto ad uno sconto sull’acquisto del kit UmbriaWine.

Al link è possibile consultare il programma della tre giorni:

https://www.umbriawine.it/wp-content/uploads/2024/08/UmbriaWine2024_programma.pdf