Il Gruppo Grifo Agroalimentare garantisce la distribuzione del latte. L’emergenza Coronavirus non ferma l’attività della cooperativa umbra. Il presidente Catanossi assicura che i loro prodotti non verranno a mancare ai cittadini

Tante attività produttive sono state costrette a fermarsi in questi difficili giorni di emergenza Coronavirus, ma non quelle essenziali del settore agroalimentare che devono continuare a garantire le loro forniture ai supermercati e a ogni cittadino. Tra queste, in Umbria, la Grifo Latte non ha mai interrotto il suo ciclo produttivo, continuando a ritirare il latte dagli allevatori, lavorandolo in sicurezza nei propri stabilimenti e facendolo arrivare alla grande distribuzione organizzata (Gdo) e a tutti i commercianti del comparto.

In questo senso, il presidente del gruppo Carlo Catanossi ha voluto tranquillizzare i consumatori e le famiglie, assicurando loro che il latte e gli alimenti trasformati come formaggi, mozzarelle e yogurt non verranno mai a mancare nelle case, nonostante tutte le problematiche del momento.