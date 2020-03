Disturbi del comportamento alimentare: il Bucaneve c’è. L’Associazione di volontariato ha attivato un servizio di ascolto via Skype

Il Bucaneve c’è sempre, anche in un momento di intensa crisi come quello che stiamo vivendo. L’Associazione di volontariato che da anni si occupa di contrasto ai disturbi del comportamento alimentare ha attivato un servizio di ascolto a distanza. Ogni venerdì alle ore 17 i suoi volontari sono a disposizione per incontrare via Skype chi ha desiderio di parlare con chi può ascoltare e condividere questo momento.

“Viviamo una situazione particolare, molto difficile per tutti – dichiara la presidente Maria Grazia Giannini -. Chi soffre di Disturbo del Comportamento Alimentare spesso acuisce il dolore che si porta dentro e si rivolge ancora di più alle ossessioni legate al disturbo. Non possiamo fisicamente incontrarci, ma possiamo usufruire della tecnologia”.

Chi è interessato può scrivere una mail a ilbucaneveass@gmail. com specificando il proprio indirizzo Skype, oppure sulla pagina FB dell’Associazione privatamente.