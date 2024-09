Il convegno “Il paesaggio come strategia di sviluppo” si terrà il 17 settembre alla Sala dei Notari

(aun) – Perugia, 11 set. 2024 – La Regione Umbria, Assessorato alle Infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e politiche della casa, ha organizzato il Convegno internazionale “Il paesaggio come strategia dello sviluppo. L’Umbria verde e resiliente” che si svolgerà martedì 17 settembre, presso la Sala dei Notari di Perugia, con la partecipazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, la Rete Professioni Tecniche Umbria e con la collaborazione del Comune di Perugia e della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Il tema del convegno, che ha finalità formativa, informativa e divulgativa, verte sul Paesaggio che è inteso come Bene comune, luogo di interventi, di interazione e di relazioni, strumento di accessibilità e di miglioramento di qualità della vita; infatti il Paesaggio non può che avere un ruolo strategico nei rapidi cambiamenti in atto nella società contemporanea, da quelli climatici, a quelli legati alla transizione energetica e allo sviluppo dei progetti territoriali, per la resilienza dello stesso territorio, urbana e sociale.

In questa fase, di grande evoluzione che sta cambiando il volto dei nostri territori, appare fondamentale il ruolo della pianificazione paesaggistica, con un approccio “bottom up” che riconosca il ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni che riguardano il loro paesaggio, nonché ricercando vocazioni di rigenerazione dei tessuti urbani e periurbani.

Con questa iniziativa, si intende richiamare il paesaggio in una accezione olistica e nel suo ruolo strategico, dando diffusione e comunicazione dello stato d’avanzamento del Piano Paesaggistico regionale e in prospettiva le sue innovazioni e i punti di forza.

Il Convegno avrà la durata di una giornata e sarà suddiviso in due sessioni: la mattinata sarà dedicata alla presentazione di esperienze di pianificazione paesaggistica italiana e internazionale a cura di professori di caratura internazionale, mentre nel pomeriggio si parlerà della pianificazione paesaggistica regionale e di relative tematiche emergenti.

In particolare, nel corso dei lavori della mattinata, che saranno moderati dal Direttore di Umbria tv Giacomo Marinelli Andreoli, dopo i saluti e le relazioni introduttive di

Vittoria Ferdinandi – Sindaca Comune di Perugia

Donatella Tesei – Presidente della Regione Umbria

Enrico Melasecche Germini – Assessore Infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e politiche della casa della Regione Umbria

Luigi La Rocca – Direttore del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale e del Paesaggio del Ministero della Cultura

Giovanna Giubbini Segretario Regionale del Ministero della cultura per l’Umbria

Giuseppe Lacava – Soprintendente A.B.A.P. dell’Umbria

Stefano Nodessi Proietti – Direttore Governo del territorio, Ambiente. Protezione civile della Regione Umbria

Si svolgerà la relazione tematica sulla pianificazione paesaggistica nelle esperienze internazionali

“Paesaggio e governo del territorio”

Prof. Arch. Jose Maria Ezquiaga – Università Politecnica di Madrid, Spagna;

“Paesaggio, rigenerazione e sostenibilità”

Prof. Arch. paesaggista Cristina Castel Branco – Università di Lisbona, Portogallo;

“Paesaggio e partecipazione”

Prof. Arch. Yoshifumi Muneta Emerito Kyoto Prefectural University, Dean Kansai University International Studies, Kobe, Giappone (in remoto)

La giornata si concluderà con una tavola rotonda sul ruolo del paesaggio nella pianificazione regionale e le sfide emergenti.

A breve sarà disponibile il programma completo dell’intera giornata di lavori.