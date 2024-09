Il Pan Opera Festival è nel vivo: è l’ora di ‘Gianni Schicchi’

Decima edizione per la rassegna di TéathronMusikè APS dedicata quest’anno a Puccini. Le recite al teatro Caporali di Panicale sabato 14 settembre alle 21 e domenica 15 alle 18

Panicale, 11 set. – Prosegue con il suo omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte, il Pan Opera Festival, rassegna dedicata al genere del teatro musicale promossa da TéathronMusikè APS, che, nell’ambito della sua decima edizione, propone la messa in scena di ‘Gianni Schicchi’, al Teatro Caporali di Panicale, sabato 14 settembre alle 21 con replica domenica 15 alle 18. Le recite sono entrambi sold out. “Si tratta del capolavoro indiscusso Puccini – ha commentato Virgilio Bianconi, direttore artistico del Pan Opera Festival –, sua unica pièce comica, con musica sublime e un’esilarante trama nata dalla collaborazione con Giovacchino Forzano”.

L’opera è una nuova produzione del Pan Opera Festival, per la regia, scena e costumi di Marco Nateri, la direzione e concertazione di Patrick David Murray, e l’accompagnamento al pianoforte di Sabina Belei. “Nel corposo cast di eccellenti cantanti – ha proseguito il direttore artistico – spiccano Oliviero Giorgiutti nel ruolo del titolo, Francesca Bruni come Lauretta e Federico Buttazzo nelle vesti di Rinuccio”. Nei ruoli di Zita e Simone rispettivamente Veronica Filippi e Simone Rebola. Gli altri parenti che si contendono il testamento di Buoso Donati sono: Maria Ielli, Helena Lackner, Daniel Queiroz Bastos, Stefano Osbat, Lorenzo Martinuzzi e completano il cast Nico Mamone, Marlon Zighi Orbi, Claudio Bellumore e Mauro Procacci. “Lo spettacolo – ha aggiunto Bianconi – è stato realizzato anche grazie a uno staff di tecnici e sartoria provenienti da importanti teatri italiani”. Nela stessa giornata, il cartellone del Pan Opera Festival ospita alle 16 alla Collegiata di San Michele Arcangelo la tradizionale Messa in musica degli artisti e degli artigiani con l’animazione liturgica a cura degli artisti del festival, a ingresso libero. Stessa location domenica 15 settembre alle 12.15 per il Concerto di mezzogiorno per Organo Solo dal titolo ‘L’organo e l’Opera’ durante il quale si esibisce l’organista Luca Grosso. Nel programma ci sono brani scritti per organo da vari compositori dal ‘700 al ‘900 fra i quali Puccini che, nella sua giovinezza, aveva ricoperto il ruolo di organista nella sua città natale. L’ingresso è libero. “Nel programma che presentiamo – ha concluso Virgilio Bianconi – si partirà da uno degli operisti meno frequentati quale è Antonio Vivaldi, ben più noto per la sua produzione di Concerti, e seguirà un esempio dello stile italiano operistico che ha attraversato le Alpi con una celebre aria di Georg Friederich Händel. Dal barocco al classicismo con due autori noti accomunati dallo stile classico, Baldassare Galuppi (scuola veneziana) e Wolfgang Amadeus Mozart: del primo ascolteremo una Sonata in tre movimenti e del secondo la celebre aria dal Don Giovanni. Il programma si conclude con un omaggio a uno degli operisti più importanti e influenti della storia, Giacomo Puccini. Abbiamo le primissime composizioni scritte appositamente per organo e come esempio sentiremo i suoi 6 versetti in Fa maggiore. Dal Puccini sacro al Puccini profano/operistico con il celebre Valzer di Musetta da La Bohème. In chiusura ascolteremo la Marcia dopo la messa dall’Aida che chiude la Messa solenne tratta da opere del celebre Giuseppe Verdi scritta da Carlo Fumagalli, omaggio alla musica operistica italiana che si adatta all’uso liturgico”.

Il Pan Opera Festival è organizzato con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Panicale e Gal Trasimeno Orvietano, e il sostegno di Fondazione Perugia. Sponsor della rassegna sono Banca Centro Toscana Umbria e gli esercenti della ristorazione di Panicale.