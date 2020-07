Il Comune di Perugia ospite dei seminari su “Resilienza delle famiglie italiane durante l’emergenza Covid”. Ieri, inaugurato a Villa Urbani un giardino “Family Friendly”

Il sindaco Andrea Romizi e l’Assessore alla Famiglia Edi Chicchi sono stati protagonisti, stamattina, della nona puntata dei seminari organizzati da Family in Italia sul tema della “Resilienza delle famiglie italiane durante l’emergenza Covid-19”. Il Comune di Perugia, infatti, da anni fa parte della Rete dei Comuni Amici della famiglia.

Sindaco e assessore hanno tenuto a sottolineare come le politiche per la famiglia ideate e realizzate dal comune di Perugia non siano solo a sostegno di quelle famiglie che vivono in situazioni di disagio, ma per tutti i nuclei familiari in generale.

“Il tema delle politiche familiari fa parte di un ampio progetto di integrazione tra tutte le aree dell’Amministrazione. –ha ricordato l’assessore Cicchi- Il continuo scambio tra assessorati permette, infatti, di attuare azioni che vanno a coprire diversi aspetti delle variegate esigenze delle famiglie stesse.”

A proposito di collaborazioni tra assessorati sul tema delle famiglie, nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio, la biblioteca di Villa Urbani, grazie alla sinergia tra la Cultura e il Welfare, ha ospitato l’evento Un giardino family friendly, che ha visto protagonisti molti bambini, con nonni e genitori e diverse associazioni cittadine che si occupano di famiglia e sociale.

In quella occasione, l’assessore Cicchi ha tenuto a sottolineare l’importanza della condivisione tra istituzioni e associazioni.

“Le associazioni –ha detto Cicchi- sono un prezioso patrimonio che ci permette di realizzare azioni utili per la collettività.”

Un ringraziamento speciale lo ha voluto, invece, tributare l’assessore Varasano al personale delle biblioteche che ha operato anche durante l’emergenza sanitaria, dimostrando un forte attaccamento al proprio lavoro.