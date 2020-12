Il Comune di Perugia investe 1,2 milioni di euro per il piano di risanamento di strade e marciapiedi. L’Assessore Numerini: “Continuità all’obiettivo di migliorare la rete viaria cittadina”

L’Amministrazione comunale di Perugia conferma il proprio impegno sulla manutenzione della rete viaria cittadina. Dopo gli interventi già realizzati nei mesi scorsi e l’approvazione del progetto di via Corcianese per un importo pari a 700mila euro, oggi è stato approvato in giunta il progetto esecutivo per la riqualificazione di strade e marciapiedi per un ulteriore importo complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

Le strade comunali interessate da interventi sul manto stradale sono: Strada Ponte Felcino – Ponte Pattoli, Via Trattati di Roma, Strada Montevile, Strada della Valtiera, Via Bologna, Via Cortonese, mentre verranno migliorate le condizioni dei marciapiedi di: Via delle fonti Coperte, Via Siepi, Via Martiri dei Lager, Via Soriano, Via Checchi, Via dei Filosofi, Via Torelli, Via Annibale Vecchi.