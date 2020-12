Anche l’Umbria in lockdown per Natale

Poca gente nelle strade atmosfera insolita per la vigilia di Natale nelle principali città dell’Umbria dove è scattato il lockdown deciso dal Governo per contrastare l’epidemia di Covid. Come a Terni dove le persone nelle strade e piazze, ma anche lungo il corso principale, sono ridotte al minimo. Pochi i negozi aperti, quelli previsti dalla normativa. Situazione analoga si registra nelle altre città dell’Umbria.

Per la sua prima “zona rossa” natalizia Perugia si è svegliata questa mattina con le saracinesche abbassate e il via vai di persone ridotto al minimo. Uno scenario, insolito per un 24 dicembre in centro storico, che ha il sapore del lockdown della scorsa primavera, anche se in questo caso qualche differenza si nota.