Il borgo di Gualdo Cattaneo protagonista con il Festival del Sol

Un borgo con la sua maestosa rocca a fare da teatro a cielo aperto, un viaggio culturale tra racconti e aneddoti alla scoperta della storia del luogo, la degustazione di prodotti tipici, frutto dei saperi e dei sapori del territorio a completare l’esperienza. Si è chiusa con successo a Gualdo Cattaneo, nell’ambito di Sapere di pane sapore di olio, la seconda tappa del Festival nel sol, il tour culturale itinerante tra i borghi dell’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino per conoscere i territori attraverso le bellezze, il patrimonio paesaggistico, storico ed enogastronomico che racchiudono. L’iniziativa ha previsto una passeggiata culturale guidata da Roberto Biselli, direttore del Teatro di Sacco, che ha accompagnato i partecipanti a conoscere i luoghi simbolo del borgo, la Rocca, la cui prima costruzione si deve a Edoardo Cattaneo, poi contesa tra Foligno e Spoleto, conquistata dai Trinci e successivamente passata allo Stato Pontificio con Papa Borgia, da qui i diversi nomi che la hanno caratterizzata, fino all’attuale. Il tour è proseguito nel centro di Gualdo Cattaneo con una tappa alla Chiesa dei SS. Antonio e Antonino nella cui cripta, che i partecipanti hanno potuto visitare, sono custodite le reliquie dei due santi e la salma del Beato Ugolino. Il tour culturale, organizzato con la collaborazione della storica Fiorenza Mosci e il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, si è concluso al Teatro comunale di Gualdo Cattaneo, recentemente ristrutturato, dove Biselli ha raccontato in forma teatrale la storia di San Gancillo.

Il Festival del Sol, infatti, in ogni tappa, grazie alla collaborazione con Coldiretti Umbria, Campagna amica, Terranostra e Aprol Umbria propone una degustazione di prodotti tipici del territorio, in questo caso l’olio extravergine d’oliva Dop Umbria.

“Siamo in piena campagna olearia – ha spiegato Lorenzo Rocchi, consigliere regionale di Coldiretti per gli agriturismi –, quindi abbiamo in degustazione l’olio commercialmente noto come ‘verdone’ e all’interno delle nostre aziende facciamo sempre accoglienza e turismo esperienziale, vediamo che questo è molto apprezzato e piace tantissimo. In questa collaborazione tra Festival del Sol e Coldiretti c’è, secondo noi, una grande potenzialità”.