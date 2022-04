I Simpson celebrano Umbria Jazz

La più famosa delle sassofoniste Springfieldiane Lisa Simpson e il suo musicista preferito rendono omaggio a Umbria Jazz

Si chiama ‘The sound of bleeding gums’ l’episodio 17 della 33esima stagione dei Simpson non ancora andato in onda in Italia che rende omaggio ad Umbria Jazz.

Negli USA è stato già diffuso e girano immagini di un manifesto celebrativo con tanto di tromba, la scritta Umbria Jazz Festival e Palazzo dei Priori che fa da sfondo.

L’immagine è appesa nella cameretta del figlio di ‘gengive sanguinanti’ il musicista preferito di Lisa, che la ragazzina figlia di Homer incontra in questa puntata.

La Regione Umbria ringrazia Matt Groening, produttore dei Simpson e dichiara di aspettarlo per la prossima stagione del festival, che si terrà dall’ 8 al 17 luglio 2022 a Perugia.