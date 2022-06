Torna a Torgiano “La Torre, la Piazza, il Mercato”…e l’infiorata, per dar vita a uno dei Borghi più belli d’Italia

Appuntamento speciale Domenica 19 Giugno a Torgiano con il Mercato dell’Antiquariato, Hobbistica e Riuso e l’infiorata del Corpus Domini, per le vie del centro storico

Ogni terza domenica del mese, a partire dal 15 maggio fino al 16 ottobre, presso i giardini pubblici di Torgiano, tanti i banchi dislocati dove saranno esposti oggetti di piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e pezzi unici realizzati grazie alle buone pratiche del riciclo dove i valori della tradizione, dell’autenticità e del rispetto ambientale si fondono insieme. Il prossimo appuntamento è Domenica 19 Giugno, questa volta non sarà solo “mercato”, ma anche l’infiorata lungo le vie del corso, con la sfida dei “quadri artistici” tra le frazioni. In memoria dell’antica battaglia del 3 giugno 1540 a Torgiano si celebra la “La Guerra del Sale”, per rievocare nel territorio uno scorcio di storia umbra, quando nello scontro tra le coalizioni di Perugia e del Papato, avvenuto lì dove convergono i due fiumi della Regione, il Tevere e il Chiascio, Torgiano rappresentò una sorta di baluardo, resistendo alle truppe papaline e impedendone l’ingresso in città. Da allora, l’episodio viene ricordato durante la festa del Corpus Domini, in cui si adornano le strade della processione con tappeti di fiori e viene celebrato con la rievocazione storica della “Guerra del Sale”. L’evento si colloca all’interno di “Fiori di Sale”, un progetto ideato dal Comune di Torgiano insieme all’ Associazione Guerra del Sale.

“Quest’anno dopo lo stop dovuto alla pandemia, torniamo a ricoprire le strade di Torgiano di fiori, per la festa del Corpus Domini- dichiara la Presidente dell’Associazione la Guerra del Sale”, Tatiana Cirimbilli– l’Associazione insieme alla Parrocchia e alle altre Associazioni del territorio collaborerà alla realizzazione di questo speciale giorno di festa per la comunità torgianese, e per tutto il territorio, in memoria della Guerra del Sale che da quel lontano 3 giugno 1540 ancora oggi viene ricordata per il Corpus Domini. Durante la processione– continua la Cirimbilli– ci sarà la presenza dell’Associazione del Rione vincitore del Palio della II° Edizione della Guerra del sale 2021, ossia il Rione di Brufa. Colgo l’occasione, inoltre, per ricordarvi che stiamo lavorando all’Edizione 2022 della “Guerra del Sale”, che si terrà a Torgiano il prossimo 12 e 13 novembre”.

A seguire, sempre il 19, alle ore 18 e 30, nella Sala S.Antonio di Torgiano andrà in scena “La Traviata” a cura dell’Associazione Musicale “Ciro Scarponi”