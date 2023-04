Gubbio, furgone contro il guard rail: un ferito e statale chiusa

L’incidente lungo la 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”

La strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule, a Gubbio, a causa di un incidente, avvenuto intorno alle 15.30 di giovedì.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha riguardato un veicolo che è uscito di strada senza coinvolgere altri mezzi, danneggiando le barriere laterali di sicurezza. Il conducente è rimasto ferito. L’uomo, che era in stato di incoscienza, è stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato dal 118 all’ospedale. Sul posto è intervenuto il personale Anas al fine di ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.