Gualdo Tadino: Premio Beato Angelo 2023.

La Giunta Comunale ha deciso il vincitore del Premio Beato Angelo 2023, che sarà assegnato al Direttore Generale della Fondazione Perugia, Dott. Fabrizio Stazi.

Premio Beato Angelo 2023 alla Memoria, invece andrà a Massimiliano Rondelli, indimenticabile figura che ha prestato servizio in diverse associazioni di volontariato, mentre una Menzione speciale verrà consegnata al Dott. Mario Micheletti, medico esempio di dedizione e servizio nei confronti dei più deboli.

Infine durante la giornata saranno conferiti dall’Amministrazione Comunale due riconoscimenti a: Matteo Minelli, Amministratore Delegato del Gruppo Ecosuntek Spa, per esser stato nominato Imprenditore dell’Anno 2022 e a Rocchetta Spa per l’opera di aiuto alla vaccinazione svolta durante l’emergenza legata al Covid-19.

La Cerimonia di consegna del premio si svolgerà domenica 15 Gennaio alle ore 10 presso il Teatro Talia di Gualdo Tadino.

A seguire alle ore 11.15, poi, ci sarà all’interno della Basilica Concattedrale di San Benedetto, il Pontificale presieduto dal Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino.

I premi e le motivazioni:

Motivazione

“Direttore Generale della Fondazione Perugia, da anni è impegnato con grande competenza, professionalità e sobrietà per la crescita del territorio. Il suo impegno costante nello staff della Fondazione ai più alti livelli, ha permesso e sta permettendo alla città di misurarsi con successo in progettualità innovative e fortemente inclusive in diversi ambiti anche su scala nazionale. Le sue doti professionali ed umane unanimemente riconosciute ne fanno un punto di riferimento di livello assoluto per l’intera città di Gualdo Tadino, per l’Umbria e per l’Italia”.

PREMIO BEATO ANGELO – ALLA MEMORIA – ANNO 2023

di Massimiliano Rondelli

Motivazione

“Indimenticata ed indimenticabile figura dedita al servizio, impegnato su più fronti ed alla guida di diverse associazioni di volontariato, per decenni ha prestato la sua opera instancabilmente e con grande senso civico senza mai lesinare energie. La città di Gualdo Tadino grata per tutto ciò che ha ricevuto dalla sua autorevole figura, lo ricorda con affetto ed immutata stima”.

FESTA DEL BEATO ANGELO – ANNO 2023

MENZIONE SPECIALE

al Dott. Mario Micheletti

Motivazione

“Medico impegnato ed appassionato, rappresenta un esempio di dedizione e di servizio nei confronti dei più deboli. Per decenni ha lavorato instancabilmente nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Calai prima e di Branca poi ed è diventato un punto di riferimento assoluto per tanti pazienti che ancora oggi, nonostante sia in quiescenza, lo apprezzano per le sue straordinarie doti professionali ed umane”.

Va ricordato che il premio Beato Angelo è nato nel 1992 e viene attribuito ai cittadini, alle associazioni o agli istituti di Gualdo Tadino che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e nel Mondo e si sono distinti per la loro professionalità o che si sono messi in luce nel delicato ambito della solidarietà.

Durante la cerimonia troverà poi spazio la sezione del premio attivata negli anni scorsi in collaborazione con la comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, con un riconoscimento che la città da’ a quegli avisini che hanno superato la soglia delle cento donazioni, tale riconoscimento per il 2023 andrà a Marcello Pompei e Sergio Sabbatini.