Gruppo di minoranza Consiglio comunale Magione chiede di visionare progetto riqualificazione Molini Fagioli

“Accogliamo di buon grado l’annuncio della Molini Fagioli in merito alla riqualificazione e ammodernamento dell’area produttiva di Via della Pace a Magione con un investimento di circa 10 milioni di euro. Non siamo ancora in grado di valutare in maniera dettagliata il progetto e di esprimere approfondite opinioni in merito, in quanto tale progetto non è ancora stato messo a nostra disposizione da parte dell’Amministrazione comunale”.