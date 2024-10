Velimna 2024 – Prosegue la mostra “Il Mito in Etruria” al CERP della Rocca Paolina

Tante le iniziative collaterali, sabato 19 ottobre la consegna di due premi di laurea di argomento archeologico

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 17 ottobre ‘24 – Prosegue nelle sale del CERP della Rocca Paolina della Provincia di Perugia la mostra di Velimna “Il Mito in Etruria”. Oltre all’esposizione di pannelli e a una serie di manufatti a tema etrusco realizzati dagli artigiani-artisti della Pro Ponte, previste numerose iniziative collaterali. Sabato 19 ottobre alle ore 16.30, sempre al Cerp, saranno consegnati due premi di laurea per le migliori tesi di argomento archeologico nell’ambito dell’Etruscologia e Archeologia italiana e romana, con particolare riferimento all’Italia centrale, discusse presso i corsi di laurea dell’Università degli Studi di Perugia, e in particolare: un premio per la migliore Laurea (n.o.) dell’importo di € 1.500,00, e un premio per la migliore tesi di Laurea Specialistica/Magistrale (n.o.)/Laurea a ciclo unico (n.o.)/Laurea previgente ordinamento dell’importo di € 2.500,00. I premi hanno la finalità di sostenere laureati che si siano distinti per qualità, interesse scientifico e originalità del lavoro svolto negli ambiti disciplinari e sulle tematiche scientifiche di interesse del bando.

L’iniziativa è frutto di un accordo intercorso tra L’Università degli Studi di Perugia e la Pro Ponte Etrusca Onlus. Da alcuni anni è in corso una collaborazione tra i due Enti e a tal proposito la Pro Ponte ha istituito anche un ramo dell’associazione denominato “Velimna Giovani” in cui i giovani laureati presentano le loro tesi di argomento Etrusco.

La mostra chiuderà i battenti domenica 20 ottobre, ma nella mattinata sono previsti due avvenimenti esterni: ore 9.30 (ingresso Porta Marzia) passeggiata Etrusca con visita e illustrazione della Porta Marzia e a seguire visita allo Studio Moretti Caselli, Museo Laboratorio di Vetrate Artistiche.