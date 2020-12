Gli specializzandi dell’Ateneo di Perugia organizzano una protesta

Come associazioni di rappresentanza di studenti e specializzandi nell’Ateneo di Perugia, “ASUP” e “Sinistra Universitaria – UDU Perugia” parteciperemo e sosterremo la legittima manifestazione delle candidate e dei candidati al concorso di specializzazione 2020 nella giornata di lunedì 7 dicembre, di cui riportiamo l’appello alla manifestazione.

“Era il 22 settembre quando circa 24.000 laureate e laureati in Medicina e Chirurgia, in tutta Italia, stavano affrontando una delle scadenze più importanti di questo percorso lungo e complesso: il concorso di specializzazione. Oggi, a distanza di 60 giorni, queste persone ancora non hanno avuto modo di sapere in quale sede siano acceduti e se siano acceduti, per poter iniziare il proprio percorso di specializzazione. È utile qui ricordare come le aziende ospedaliere basino una grande parte delle proprie attività sul lavoro delle specializzande e degli specializzandi, facendo lavorare interi reparti ed ambulatori. Oltre ad essere studentesse e studenti, sono veri e propri lavoratrici e lavoratori e, In sostanza, nonostante le condizioni di lavoro siano peggiori di quelle dei medici di ruolo, queste persone sono essenziali soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Questo scenario si apre di fronte alla situazione di emergenza attuale, in cui c’è la forte necessità di riformare il servizio sanitario nazionale insieme al sistema di formazione dei medici-chirurghi, dei quali la fragilità e la carenza è emersa in modo esplosivo con l’attuale pandemia, con un chiaro deficit di operatori sanitari e di strutture. Di fronte a tutto questo, il Ministero dell’Università e della Ricerca tiene in ostaggio quasi 24.000 laureati, pronti ad iniziare un’attività lavorativa o una formazione specialistica o generalista. Per quale motivo, non ci è dato saperlo: veniamo ora a conoscenza della ennesima proroga delle scadenze, in particolare la pubblicazione delle assegnazioni (vale a dire sapere in quale sede ogni persona sarebbe riuscita ad entrare) a dopo il 15 dicembre. Ciò, a fronte di una data di inizio delle attività fissata, con obbligo, al 30 dicembre. Il Ministero ha preso in considerazione che tantissimi dovranno spostarsi nel territorio nazionale, tra regioni diverse? Che dovranno trovare un alloggio? Che dovranno lottare contro le limitazioni agli spostamenti dovuti al DPCM? Che dovranno immatricolarsi? Che dovranno fare tutto questo in meno di 15 giorni. Ci troveremo per questo nel piazzale antistante l’edificio B del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, dalle 10:00, per far sentire la nostra voce con un Sit-in di protesta. Alcune proposte sono già emerse: trovare una soluzione per anticipare i tempi di conclusione dell’iter delle assegnazioni; dare sostegno economico per gli alloggi e garantire flessibilità nel procedimento burocratico per le immatricolazioni a chi si troverà in difficoltà per questa situazione; chiedere l’anticipo del pronunciamento del Consiglio di Stato fissato al 15 dicembre. Chiediamo che la comunicazione dal Ministero possa avvenire in maniera chiara ed efficace una volta per tutte, interrompendo la linea del caos che ha portato a questa situazione di profondo disagio. Auspichiamo massima visibilità e attenzione per il tema delicato che riguardando una parte essenziale del personale medico, riguarda tutta la cittadinanza”.