Giove, tre rilevatori di velocità installati in via sperimentale

Sono stati installati in via sperimentale lungo la strada più trafficata

Tre colonnine per rilevamento della velocità veicolare sono stati installate in via sperimentale dal Comune di Giove lungo la strada di ingresso al centro abitato del capoluogo comunale. Lo rende noto il Comune che sottolinea come il tratto scelto “sia quello per ora dove si sono registrati picchi di infrazioni di velocità rilevati nei giorni di monitoraggio”.

“Dovendo scartare altri metodi o dispositivi poiché in contrasto con il codice della strada – aggiunge poi il sindaco Marco Morresi – lo strumento del rivelatore di velocità è risultato il miglior metodo di dissuasione e prevenzione. Troppo spesso ormai e da troppo tempo – nota Morresi, a nome dell’amministrazione – si constatano velocità elevate soprattutto all’ingresso di Giove e anche su Via Amerina.

Noi come amministratori vogliamo cercare di prevenire il peggio e provare a garantire maggior sicurezza per tutti, puntando sulla moderazione della velocità. Non c’è nessun intento persecutorio, nessuna macchinetta nascosta o imboscata”.

Sempre l’amministrazione specifica poi che si tratta di una sperimentazione limitata nel tempo, durante la quale saranno effettuati dei controlli della velocità e comunque sarà finalizzata all’installazione definitiva delle colonnine dove il rilevatore sarà posizionato, se autorizzato dalla prefettura, senza la presenza di organi di polizia.