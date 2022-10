Trasimeno Bike Days e Bike Park, ha fatto centro la nuova esperienza turistico-sportiva dell’Umbria

Grande successo per la nuova esperienza turistico-sportiva dell’Umbria che dal 21 al 23 ottobre scorsi ha richiamato 500 appassionati delle due ruote, per un indotto finale con circa 5mila presenze.

Per tre giorni Passignano sul Trasimeno, le dolci rive lacustri e le splendide colline hanno fatto da scenario ad appuntamenti con le discipline ciclistiche del momento.

Il PumpTrack davanti al lago ha già accolto inoltre quasi 300 bambini e ragazzi.

Anche ospiti d’eccezione come lo “scalatore in carrozzina” Luca Panichi e il nuotatore dei record Marco Fratini.

Gli organizzatori del Lake Bike Team danno già l’appuntamento alla seconda edizione di “Trasimeno Bike Days” in programma a giugno 2023

Percorsi su Strada, Cross Country per mountain bike ed Enduro più votato alla discesa, Gravel per le bici da sterrato, ciclostorica e cicloturismo che ha attraversato alcuni borghi meravigliosi del Trasimeno. Lungolago, inoltre, tante acrobazie e inaugurazione del nuovo pumptrack, ricostruito in tempi record proprio per questa occasione. Una passione per le due ruote che ha unito lo sport al turismo e alla voglia di stare all’aperto per godersi il paesaggio straordinario del lago umbro e delle splendide colline intorno.

A rendere speciale la prima edizione di “Trasimeno Bike Days” (21-23 ottobre), oltre all’attesa inaugurazione ufficiale del Bike Park, è stata la grande partecipazione di pubblico. In 500, arrivati anche da fuori regione, si sono iscritti per i tour del sabato e della domenica con i percorsi e le esperienze rivolte a tutte le discipline ciclistiche del momento. Quasi 300 invece gli accessi al nuovo pumptrack, tra bambini e ragazzi che si sono avvicinati così al mondo della Mountain Bike. La tre giorni si è rivolta infatti sia ad appassionati di ciclismo ma anche a giovani, famiglie e bambini.

Trasimeno Bike Days si è confermato un vero e proprio evento inclusivo. Non solo ciclismo tra gli appuntamenti ma tantissime attività sportive, culturali e d’intrattenimento che hanno richiamato non solo gli amanti delle due ruote, raggiungendo così circa 5mila visitatori tra semplici appassionati e curiosi, per un evento che ha consentito il prolungamento anche in autunno della stagione turistica del Trasimeno.

Ora gli organizzatori, reduci dal successo anche grazie ad uno staff composto da oltre 70 persone volontarie, danno già l’appuntamento alla seconda edizione di Trasimeno Bike Days per giugno 2023.

E a richiamare ancora tanto pubblico saranno le caratteristiche del Trasimeno Bike Park, un grande progetto e un’esperienza turistico-sportiva unica nel Centro Italia che l’associazione organizzatrice, Lake Bike Team (associazione sportiva nata in seno al negozio di biciclette Lake Bike Store, con sede a Passignano sul Trasimeno), ha finalmente aperto al pubblico dopo un lungo percorso di sei anni. Percorsi e servizi per ciclisti di ogni tipo, sullo sfondo del Trasimeno: oltre ai 56 Km di pista ciclabile si sono aggiunti quindi ora 40 km di percorsi bike e 20 km di sentieri single track.

Cuore della manifestazione è stato il Bike-Village nell’Area Verde del Pidocchietto, un’area riservata sul lungolago di Passignano sul Trasimeno che ha fatto da fulcro per tutti gli appuntamenti del festival: si sono svolti workshop, concerti e incontri come quello di chiusura della manifestazione, con ospiti tre atleti d’eccezione: David Panichi dell’associazione Piede Diabetico, Luca Panichi “scalatore in carrozzina” che durante la manifestazione ha scalato la salita dei Cappuccini e Marco Fratini l’uomo dei record che a giugno di quest’anno ha nuotato per 95 km e 50 ore nel Lago Trasimeno.

Numerosa la folla radunata per i bikers acrobatici del Gallo Bike Park di Terni e le loro esibizioni sulle rive del lago non da meno gli show animati da skaters in collaborazione con Trasimeno Experience, associazione di Castiglione del Lago.

Tante le realtà che hanno sostenuto l’evento. Le Istituzioni patrocinanti sono state: Assemblea Legislativa della Regione Umbria e il Comune di Passignano sul Trasimeno. Il main sponsor è stato BigMat Pesciarelli Edilizia di Magione.

Le Associazioni territoriali che hanno collaborano all’evento: Proloco di Passignano sul Trasimeno – Prom.O.Sport APD di Perugia – L’Olivo e la Ginestra – Associazione Culturale – ASD Atletica Avis Magione – Doremilla – Trasimeno Experience – SiBike – JustBmx Team – Associazione Piede Diabetico Umbria – AVIS Passignano sul Trasimeno.

Numerose anche le aziende appartenenti al mondo Bike che con i loro stand hanno animato il Bike Village: LAKE BIKE store – Il borraccino – Cicli Mancini – Trestina Città di Castello PG – Sst & La Bicicletteria Ita Suspension – Dodi’s – Skateshop – Fox Racing – GITO BIKE ForRun – Marinelli Ferrettini Motocicli Stefano – Tsunami Carbon Project – Acerbis Motorsport – Kicking Donkey – Enervit.

Sponsor tecnici: Decathlon Italia – Orbea – Virgin Active.

Le aziende “non sportive” che sono state fondamentali per lo sviluppo di questa prima edizione: Agenzia Viaggi Green Heart srl – Trasimeno Turismo Rental & Tour Bike – Centro Commerciale Pesciarelli – Brico Ok Pesciarelli – Conad Superstore Magione – Conad Passignano sul Trasimeno – Castello di Coceto – Agricola Pesciarelli – Hotel Kursaal – Multicopia Srl – Ideal Graphic di Cristiano Cozzari – Pubblicars di Alessandro Accoto – Hotel Ristorante Il Gabbiano – CuKuc Perugia – BastianBirraio.