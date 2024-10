G7 inclusione e disabilità: chiusura dell’IC 15 di Solfagnano

Chiusura per il giorno 15 ottobre dell’IC 15

E’ stata adottata in data odierna, 4 ottobre, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 2519 che dispone la chiusura, per il giorno di martedì 15 ottobre 2024, dell’Istituto comprensivo Perugia 15, in località Solfagnano via Settimio Milletti con la sospensione delle sole attività didattiche, per consentire lo svolgimento del G7.

Si ricorda, in particolare, che per la prima volta in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre si riuniranno i Ministri che si occupano di disabilità e inclusione per il G7 (Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America e a cui partecipa anche l’Unione Europea).

Il provvedimento è stato assunto tenuto conto delle disposizioni con le quali viene disciplinato il regime della circolazione stradale in funzione dello svolgimento del meeting internazionale e della richiesta di chiusura della scuola pervenuta dalla Prefettura per garantire i necessari requisiti di sicurezza del sito ed evitare gli inevitabili disagi per gli utenti del servizio scolastico.

Infine si segnala che le aree di parcheggio ubicate nelle adiacenze dell’Istituto Comprensivo Perugia 15, in Loc. Solfagnano, Via Settimio Milletti e in Loc. Resina, Via La Nave saranno destinate principalmente ai rappresentanti delle Associazioni dei disabili e dei giornalisti che prenderanno parte agli eventi G7 in programma nella giornata indicata presso il Castello di Solfagnano.