G7 Inclusione e disabilità: oggi il primo atto. Da domani l’evento si sposta al castello di Solfagnano

“Oggi è un punto importante della storia e da qui non torneremo indietro. Perché oggi siamo qui tutti insieme, le istituzioni, il mondo delle associazioni, delle famiglie, tutti coloro che vogliono contribuire a rendere migliore la vita di tutte le persone, non solo di quelle con disabilità. Perché questo G7 parla di persone” Lo ha scritto su Facebook l ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione del G7 inclusione e disabilità di Assisi