G7 ad Assisi, giornata di festa e condivisione fra sicurezza e accessibilità

La città ha rinnovato il proprio impegno per l’inclusione di persone disabili

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il primo G7 della storia su inclusione e disabilità, che si è aperto ieri ad Assisi con una giornata di festa per l’intera città, la partecipazione di oltre 2.500 persone e il coinvolgimento di numerose associazioni del territorio. La macchina organizzativa, che ha visto il Comune di Assisi in prima linea con diversi uomini e mezzi, ha funzionato perfettamente, garantendo sia la massima sicurezza dell’evento sia l’ottima accoglienza dei partecipanti, molti dei quali con diverse tipologie di disabilità. Anche la comunità locale ha accolto con entusiasmo e spirito di condivisione l’evento e gli ospiti giunti da tutta Italia e dal mondo.

I messaggi lanciati dai sette grandi Paesi della terra (Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania Giappone) e dalle delegazioni ospiti (Unione europea, Kenya, Tunisia, Sud Africa, Vietnam) dal palco allestito nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco sono stati di straordinaria importanza per la costruzione di un mondo più accessibile per le persone con disabilità.

La città di Assisi – terra di pace, accoglienza e uguaglianza, già da tempo impegnata in azioni concrete a favore dell’inclusione – ha rinnovato il proprio impegno in tale direzione, per garantire a tutti la piena partecipazione alla vita civile, sociale e culturale. Proprio in questa chiave, tra le ultime iniziative messe in campo, presentate proprio in questi giorni, ci sono i progetti “Assisi, le pietre parlano” e “Musei per tutti nel Parco del Subasio”, che hanno l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il patrimonio culturale della città.

Il primo ha visto il posizionamento di sfere in travertino e pietra rosa di Assisi davanti ai 14 monumenti UNESCO della città, vere e proprie sculture d’autore, di tre diverse dimensioni, in grado di “animarsi” attraverso sofisticate tecnologie e di comunicare, a visitatori e turisti che si avvicinano, contenuti e immagini inediti e originali accessibili anche a persone con disabilità.

Il secondo vede i musei dei quattro Comuni nel territorio del monte Subasio diventare più inclusivi per soggetti con difficoltà cognitive e disabilità motorie, grazie a tecnologie avanzate e soluzioni digitali su misura che rendono più accessibile il patrimonio culturale. L’iniziativa riguarda otto strutture museali di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina, realtà già unite in aggregazione territoriale per la gestione del parco regionale del monte Subasio, con la città serafica capofila di tutte le attività.