L’EGEA Store di Perugia ha organizzato una rassegna di 8 eventi per l’autunno 2024. Da ottobre a dicembre, il piccolo auditorium del punto vendita ospiterà musicisti, critici e autori per una serie di incontri dedicati alla musica e alla cultura, offrendo un ricco calendario di presentazioni e ascolti guidati. Gli eventi, pensati per coinvolgere appassionati e curiosi, rappresentano un’occasione unica per esplorare diversi generi musicali e scoprire nuovi progetti discografici.

Perugia – L’Egea Store di Perugia è felice di annunciare il calendario degli eventi per gli ultimi mesi dell’anno. Da ottobre a dicembre, il piccolo Auditorium del punto vendita perugino ospiterà una serie di incontri imperdibili con musicisti, critici musicali e autori. Ogni mese proporrà appuntamenti unici e coinvolgenti: a ottobre, si aprirà con la presentazione della collana “Dentro la musica” (Carocci Editore) curata da Giovanni Bietti, seguita da una guida all’ascolto e talk con il clarinettista Gabriele Mirabassi (25 Ottobre) e il suo ultimo lavoro con Simone Zanchini “Un ballo con la luna” (EGEA Records). Il 9 novembre, l’Egea Store accoglierà Sualzo con la presentazione musicale del suo graphic novel “L’improvvisatore” (Francesco Ascani alla chitarra), seguito da Federico Gili che illustrerà il suo ultimo progetto discografico “La Lanterna” il 23 Novembre. Gli appuntamenti del mese si concluderanno il 29 con Filippo Farinelli e Umberto Aleandri, che presenteranno la loro interpretazione dell’integrale di Hindemith per Violoncello e Pianoforte (Brilliant Classics). Infine, dicembre sarà dedicato alle festività, con incontri che spaziano dalla riflessione sul rapporto tra creatività e committenza, tra artigianato e ricerca, con Fabrizio De Rossi Re dal titolo “Un compositore di oggi: La turris eburnea e il mercato del pesce” (6 Dicembre), alla presentazione dell’album “It’s a new day” (Emme Record Label) di Lorenzo Bisogno, per chiudere in bellezza con un racconto musicale natalizio per tutte le età, “Il Canto di Natale di Dickens”, interpretato da Mirko Revoyera e Francesca Rossi (20 Dicembre).

Tutti gli eventi si terranno presso l’Egea Store di Perugia, in Via Ritorta 5, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Le serate avranno inizio alle 18:00. Il programma è stato organizzato in collaborazione con Badu – La Banda degli Unisoni. Il 23 Novembre e il 14 Dicembre in collaborazione con Hat&Beard – Associazione di Promozione Sociale.

EGEA Music Store

Via Ritorta, 5/7 – Perugia

store@egearecords.it

0758683776

Orari apertura punto vendita

Giovedí 15.30-19.30

Venerdì 15.30-19.30

Sabato 11.00-13.00 / 15.30-19.30

FOCUS SUI PRIMI EVENTI DI OTTOBRE

1. Giovanni Bietti presenta “Dentro la musica”

Venerdì 18 Ottobre 2024 – ore 18.00

Venerdì 18 ottobre, presso l’Egea Store di Perugia, si terrà la presentazione della collana “Dentro la musica” diretta da Giovanni Bietti per Carocci Editore. La serie, rivolta a chiunque si interessi di musica – curiosi, appassionati e addetti ai lavori – è dedicata alle opere di ogni genere che hanno rappresentato i gusti, le esigenze e le aspirazioni di un’intera epoca. Ogni volume, scritto in uno stile scorrevole e accessibile, include sezioni di approfondimento ed è arricchito da una cronologia, un glossario ed esempi audio accessibili tramite QR code, offrendo un’esperienza immersiva per entrare davvero “dentro la musica”. Sarà presente Giovanni Bietti, curatore della collana, uno dei migliori divulgatori musicali italiani e voce storica della trasmissione “Lezioni di musica” di RAI Radio 3. Evento in collaborazione con Badu – La Banda degli Unisoni.

– Breve Bio GIOVANNI BIETTI –

Compositore, pianista e musicologo, è considerato uno dei migliori divulgatori musicali italiani. È una delle voci radio più conosciute di “Lezioni di musica” (trasmissione settimanale Rai Radio3 molto popolare) e ha pubblicato libri dedicati a Mozart, Beethoven e al Sinfonismo viennese. Tiene regolarmente lezioni-concerto, direttamente al pianoforte, presso molte delle più prestigiose istituzioni italiane: Teatro alla Scala, Teatro La Fenice, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio Torino, Mito – Settembre Musica, Bologna Festival, Ravello Festival, Sferisterio di Macerata, Festivaletteratura e Trame Sonore. Collabora inoltre regolarmente con alcuni importanti eventi internazionali come il Festival internazionale di Cartagena in Colombia. Tra le sue apparizioni televisive, quella recente su RaiUno, al fianco di Piero Angela, nei cinque episodi di SuperQuark Musica.

2. Gabriele Mirabassi presenta “Un ballo con la luna”

Venerdì 25 Ottobre 2024 – ore 18.30

Venerdì 25 ottobre, presso l’Egea Store di Perugia, Gabriele Mirabassi presenterà l’album “Un ballo con la Luna” (EGEA Records) registrato con Simone Zanchini. Questo progetto vede Mirabassi al clarinetto e Zanchini alla fisarmonica, e si colloca in continuità con il precedente lavoro “Il gatto e la volpe”, ampliando però la gamma di sonorità, atmosfere e colori che questo affiatato duo riesce a creare. I due musicisti vantano un lungo e prestigioso curriculum, durante il quale si sono confrontati con il linguaggio jazz, ma anche con la musica colta (classica), contemporanea, popolare italiana e altre tradizioni. In “Un ballo con la luna” si possono riconoscere tutte queste influenze, passando da brani che evocano atmosfere di chiara provenienza popolare italiana a brani d’ispirazione sudamericana, fino a composizioni dove l’improvvisazione prende il sopravvento sul tema melodico iniziale. Evento in collaborazione con Badu – La Banda degli Unisoni.

– Breve Bio GABRIELE MIRABASSI –

È uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello internazionale. Dopo il diploma comincia a lavorare professionalmente in ambito jazzistico, attività che, a partire dall’incisione di Coloriage (1991), diventa esclusiva. Nel 1996 vince il Top Jazz nella categoria “miglior nuovo talento”. Nel 2000 a “Umbria Jazz” presenta il progetto Lo Stortino che riceve consensi di critica e di pubblico sia in Italia che all’estero. Nel progetto si rileva una particolare attenzione alle variegate architetture compositive che attingono soprattutto alla tradizione popolare e alla musica colta europea, ponendo le basi per quella linea di ricerca che animerà gran parte dei lavori che seguiranno. Nel 2003 Gabriele Mirabassi e Guinga, straordinario chitarrista, compositore e cantante brasiliano, hanno inciso il loro primo disco in duo, Graffiando vento, presentato in occasione di Umbria Jazz 2004 e definito nello stesso anno dalla Folha de Sao Paulo “miglio disco di musica strumentale brasiliana dell’anno”. Canto di ebano, uscito a marzo 2008 con Egea, è un omaggio allo straordinario legno africano e alle appassionate mani (italiane) che lo trasformano in clarinetto. Un disco a lungo atteso e da lui lungamente desiderato, interamente a suo nome. Canto di ebano ha vinto il ventiseiesimo Top Jazz 2008 come Miglior Disco dell’Anno. Le collaborazioni sono numerosissime, ed estremamente eterogenee sul piano degli stili e dei linguaggi, molte sono documentate discograficamente: Rabih Abou Khalil, Mina, John Cage, Ivano Fossati, Battista Lena, Riccardo Zegna, Enrico Pieranunzi, Roberto Gatto, Cristina Zavalloni, Trio madeira-brasil, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Marco Paolini, Mario Brunello, Orchestra d’archi italiana, solo per citarne alcune.