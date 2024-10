A Perugia tre giorni dedicati all’acqua: il convegno “Le forme dell’acqua” esplora diritto ed economia

Dal 17 al 19 ottobre 2024, Perugia ospiterà il convegno “Le forme dell’acqua tra diritto ed economia”. L’evento, organizzato dal CISAFA e sostenuto da AURI Umbria e Umbria Acque, riunirà esperti internazionali per discutere l’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale e diritto, affrontando sfide legate alla sostenibilità e alla governance.

Dal 17 al 19 ottobre a Perugia una tre giorni dedicata alla risorsa acqua.

Il convegno “Le forme dell’acqua tra diritto ed economia”, organizzato dalla CISAFA (Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia di Ambiente istituito tra Università degli Studi di Perugia e Arpa Umbria) e sostenuto da AURI Umbria e Umbria Acque, si propone di esplorare il ruolo centrale dell’acqua nella società contemporanea, sia dal punto di vista giuridico che economico. L’evento vedrà la partecipazione di accademici ed esperti di livello internazionale, che affronteranno temi cruciali legati alla gestione delle risorse idriche, alla loro regolamentazione e alle sfide future, con uno sguardo particolare alle implicazioni costituzionali, internazionali e ambientali.

Nella prima sessione, in programma giovedì 17 ottobre 2024, presso la Sala dei Notari a Perugia, si discuterà del ruolo dell’acqua come diritto fondamentale e risorsa costituzionale, con interventi di esperti di diritto pubblico e internazionale. La seconda sessione, venerdì 18 ottobre, presso la Sala Brugnoli, approfondirà la governance delle risorse idriche e la loro gestione a livello locale ed europeo. Si parlerà anche delle nuove tecnologie per l’uso sostenibile dell’acqua e delle normative comunitarie per un “Blue Deal” europeo.

L’ultima giornata, sabato 19 ottobre, sarà dedicata al ruolo dell’acqua come strumento di coesione sociale e territoriale, con un focus sulle sfide poste dai cambiamenti climatici e sugli obiettivi dell’Agenda delle Nazioni Unite per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Il convegno rappresenta un’importante occasione per confrontarsi su tematiche di grande attualità, mettendo insieme esperti di diversi ambiti disciplinari per offrire una visione integrata del futuro dell’acqua, sia come risorsa fondamentale che come diritto.