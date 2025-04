Estratte dai veicoli due persone

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corso Cavour, sono intervenuti alle 8.00 circa di questa mattina, 16 aprile 2025, in Via Tancredi Ripa di Meana per un incidente stradale. Due le auto coinvolte in un frontale.

I pompieri insieme al personale del 118 hanno estratto dai veicoli due persone. Sul posto anche Polizia Locale.