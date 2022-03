Fioroni risponde al Pd: “In questi anni abbiamo fatto. E parecchio”

Probabilmente queste persone dimenticano che loro colleghi di partito sono finiti sui media nazionali per ben altre vicende”: così l’assessore regionale Michele Fioroni.

“Vale la pena ricordare – aggiunge – che oltre a raccontare quello che facciamo e dare un’immagine diversa e migliore della Regione, in questi anni abbiamo fatto. E parecchio”.

“Abbiamo, per esempio, stanziato – sottolinea Fioroni – oltre un milione e 400 mila euro per il centro di Competenza cyber.

L’Umbria Digitale ha sottoscritto un accordo con la polizia postale per essere il Computer security incident response team – Csirt regionale. E’ stato sottoscritto un accordo con Its Umbria Academy per formare persone nell’ambito della cybersicurezza e inserirle all’interno del centro di Competenza Regionale. E potremmo continuare a lungo. Per vedere gli altri progetti possono andare a guardare il sito della regione e trovare le loro risposte senza perdere prezioso tempo. Ma basta polemiche – conclude Fioroni – e torniamo al lavoro!”.