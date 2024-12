AC Perugia, l’Automobile Club che ‘vive da cento anni’: il GalAci apre i festeggiamenti del 2025

Ospite d’onore Antonello Coletta, head of Ferrari Endurance & Corse clienti, destinatario del prestigioso premio ‘Gli automobili’. Premiati inoltre soci, delegazioni e scuole

Consueto appuntamento di fine anno per l’Automobile club (Ac) Perugia con il GalAci, venerdì 6 dicembre al Sangallo palace hotel, occasione per fare un bilancio delle attività dell’associazione che nel 2025 festeggerà i suoi primi 100 anni, e consegnare premi e riconoscimenti a chi ha contribuito a sostenerne l’attività abbracciandone i valori, su tutti l’educazione e la sicurezza stradale. La serata, cui hanno preso parte, tra gli altri, Armando Gradone, prefetto di Perugia, Ruggero Campi e Maria Elena Milletti, rispettivamente presidente e direttore dell’Ac Perugia, ha avuto come ospite d’onore Antonello Coletta, head of Ferrari Endurance & Corse clienti, destinatario del prestigioso premio ‘Gli automobili’, per aver contribuito al ritorno della Ferrari in cima al mondo delle auto cosiddette ‘a ruote coperte’, trionfando per ben due volte consecutive, a giugno 2023 e giugno 2024 nella 24 Ore di Le Mans, dopo ben 50 anni dall’ultima partecipazione della Ferrari.

“È stato un grande onore essere invitato questa sera – ha dichiarato Coletta – e mi ha toccato molto ricevere il premio a fronte di queste due vittorie molto importanti. Serviva a tutti noi tifosi vincere quella che forse è la gara di automobilismo più prestigiosa al mondo. Dietro queste vittorie ci sono tanta passione, competenza, metodo, grande concentrazione e bisogna essere molto abili nelle strategie. È una soddisfazione difficile da descrivere, una punta di orgoglio per tutti noi”.

Premiati, poi, personalità e delegazioni Aci del territorio per il loro impegno: tra i ‘Pionieri del volante’, Remo Pulcioni, socio Aci dal 1981 e proprietario di una splendida Austin Healey ‘Fog eye’ del 1958; le delegazioni di Città di Castello, Todi e Castiglione del Lago per l’impegno nell’associazionismo; il Polo liceale Mazzatinti di Gubbio, il Liceo scientifico Marconi di Foligno, l’Istituto omnicomprensivo Mazzini di Magione e l’Istituto don Bosco di Perugia per la promozione della educazione stradale; sempre in ambito di promozione della sicurezza ed educazione stradale, premiati l’autoscuola spoletina 4 ruote srl di Domenico Proietti, la più attiva riguardo l’organizzazione di corsi di guida sicura all’Autodromo dell’Umbria e il Comune di San Giustino (presenti il sindaco Stefano Veschi e il comandante della Polizia locale Nicola D’Avenia); premiato poi Sandro Angelo Paiano, amministratore unico di Minimetrò spa, per l’impegno nella mobilità sostenibile; Alberto Pasquini e Maurizio Mori per l’impegno nel motorismo storico, così come le delegazioni Aci di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Foligno, Deruta-Marsciano e Gubbio, che hanno organizzato le relative tappe del raduno di auto storiche ‘Cars & coffee’; è intervenuto, inoltre, il Comandante regionale della Guardia di Finanza, Francesco Mazzotta, che ha ricordato i rischi legati al commercio illecito di auto storiche, esortando a che “il collezionismo non si allontani dal percorso di legalità”.

Ricordando, infine, il gemellaggio con l’Automobile Club di Macerata, con il quale verranno sviluppati progetti in futuro oltre al già realizzato ‘Aci all’Opera’, Ruggero Campi ha invitato a parlare anche il prefetto Armando Gradone.

“Quali parole non abbiamo ancora detto in materia di sicurezza stradale? – ha domandato Gradone –. Io credo che le abbiamo consumate tutte. Detto questo, apprezzo molto l’impegno dell’Aci sul territorio in questo ambito, soprattutto all’interno delle scuole. Questo è lo sforzo che bisogna continuare a fare, a partire dai bambini più piccoli, per cercare di instillare nella testa di ognuno la consapevolezza che la strada costituisce un pericolo che può portare fino alla perdita della vita”.

Infine, spazio al calendario 2025 dell’Ac Perugia, con gli scatti realizzati da Luigi Gargiulo e dedicati ad alcune automobili costruite negli ultimi cento anni. Da qui si parte per la celebrazione dei cento anni dell’Automobile club Perugia.