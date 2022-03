Festa del Papà: CariPerugia Arte propone una visita guidata gratuita al museo di Palazzo Baldeschi

Dopo aver acceso i riflettori sulla figura femminile in occasione della Festa della donna, la Fondazione CariPerugiaArte prosegue il suo percorso con le visite guidate gratuite a tema a Palazzo Baldeschi. Questa volta per rendere omaggio a San Giuseppe, una delle figure più importanti della religione cristiana. Definito dal Nuovo Testamento come “uomo giusto” e dichiarato patrono della Chiesa Cattolica da Pio IX nel 1870, San Giuseppe riveste il ruolo di padre putativo di Gesù e custode della vita di Maria. A questa figura apparentemente periferica e discreta, ma indispensabile nel processo di crescita del figlio di Dio, si sono ispirate molte generazioni di artisti, tra i quali Michelangelo e Raffaello.

Il 19 marzo, ovvero nel giorno in cui si celebra sia il santo che la Festa del papà, attraverso le opere delle collezioni esposte a Palazzo Baldeschi al Corso i partecipanti alla visita guidata potranno andare alla scoperta dei fatti più salienti della sua vita, dalla sua professione di carpentiere e falegname alla fuga in Egitto fino ad arrivare alla sua morte che, secondo i Vangeli apocrifi, avvenne a 111 anni. Un’occasione, questa, per approfondire e conoscere da vicino le opere di artisti come Pomarancio, Gian Domenico Cerrini, Giacinto Gimignani e molti altri attraverso un viaggio che percorre trasversalmente le Collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e le mostre Amori Antichi e #Incursioni allestite in alcune sale del museo.

Ulteriori novità sono in arrivo a Palazzo Baldeschi, dove l’arte sarà vissuta all’insegna del cioccolato in vista dell’edizione primaverile di Eurochocolate.

Per accedere al museo e partecipare alla visita guidata, che avrà inizio alle 17.30, necessario esibire il Super green pass e indossare mascherine FFP2.

INFO E PRENOTAZIONI: palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it