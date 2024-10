Giornata Mondiale della salute mentale, Torretta illuminata di verde

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, in programma giovedì 10 ottobre, la Torretta di Palazzo Bazzani sarà illuminata di verde nei giorni 9, 10 e 11. L’iniziativa accoglie l’invito del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha l’adesione di 53 associazioni di familiari e utenti, con lo scopo principale di tutelare i diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie. “L’iniziativa – spiegano i promotori – ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui problemi inerenti il disagio mentale che è in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione e di favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per tutti”.