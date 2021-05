“Evitare esternalizzazione diagnostica per immagini e medicina nucleare. fermare piano di privatizzazione in atto”

Lo affermano i consiglieri regionali del Partito democratico, Michele Bettarelli e Tommaso Bori, annunciando la presentazione di una interrogazione.

“Nell’ambito di una nuova fornitura di apparecchiature destinate alla diagnostica per immagini e alla medicina nucleare l’Azienda ospedaliera di Perugia starebbe infatti per esternalizzare ad una ditta privata di fuori regione anche l’esecuzione degli esami connessi, senza, peraltro, aver avviato un iter trasparente né, tanto meno, una gara pubblica di affidamento. Se l’indiscrezione fosse confermata si tratterebbe di un atto di straordinaria gravità che andrebbe a modificare l’impianto della sanità regionale e a stravolgere la sua vocazione pubblica e universalistica. Un vero e proprio colpo di mano, volto ad attuare il progetto di privatizzazione del sistema sanitario così come previsto nelle linee programmatiche della stessa presidente della Regione Donatella Tesei. Tenuto conto che ciò comporterebbe, per la prima volta nella nostra regione, l’ingresso diretto di aziende private all’interno di una struttura ospedaliera pubblica, peraltro in uno dei settori maggiormente delicati e remunerativi, chiediamo all’assessore alla Sanità Luca Coletto di smentire questa ipotesi e comunque di verificare le procedure avviate, valutando attentamente le ricadute economiche, sociali e occupazionali”.