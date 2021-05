“Grande successo per i gazebo di tesseramento”. I comunicati della Lega Trasimeno e di Spoleto

“Grande successo per i gazebo della Lega al Trasimeno. Ben quattro i Comuni coinvolti nella giornata di sabato (Magione, Città della Pieve, Passignano sul Trasimeno e Castiglione del Lago) e oltre 70 gli iscritti già nella prima settimana di tesseramento. “Questo dimostra come l’impegno della Lega sul territorio sia visibile e apprezzato dalla cittadinanza”.

Sono le parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli e del Consigliere regionale, Eugenio Rondini.

“Un ritorno tra la gente per noi molto importante, il Covid ha messo a dura prova tante categorie di lavoratori e tante famiglie e per la Lega era fondamentale tornare tra i cittadini per spiegare ciò che si sta facendo sia a livello regionale che nazionale per far fronte a queste difficoltà”.

Particolarmente soddisfatti anche i consiglieri e i responsabili comunali Andrea Cacioppi per Magione; Paolo Terrosi per Castiglione del Lago; Franco Maccabruno per Città della Pieve e Daniela Bertocci per Passignano sul Trasimeno:

“In un momento come quello attuale – dicono i referenti territoriali della Lega – è ancor più rilevante ascoltare indicazioni e necessità per poter mettere in atto azioni concrete a tutela di tutti, nessuno deve rimanere indietro”.

A Spoleto, invece,

“Tantissimo entusiasmo sia da parte degli organizzatori, che dalla gente che ci è venuta a trovare al nostro gazebo di Piazza della Vittoria. Finalmente, dopo tanto tempo, abbiamo potuto avere contatto diretto con le persone, tante proposte, tante idee e molto confronto. Quello che piace a noi della Lega. Numerosi cittadini ci hanno confermato la loro fiducia ed il loro appoggio, rassicurandoci sul fatto che sia questa la linea giusta da tenere e che sia questa la strada da percorrere. È stato un successo anche per quanto riguarda i numeri: tante le nuove tessere sottoscritte, soprattutto da nuovi sostenitori. Ora guardiamo avanti con molte più certezze, con la consapevolezza di aver, fino ad ora, operato bene, nell’interesse esclusivo della comunità spoletina. Ringrazio tutti i militanti della sezione di Spoleto per il lavoro di squadra che stanno facendo. Il mio grazie va anche ai parlamentari della Lega, ai dirigenti del partito, ai consiglieri regionali ed ai membri della giunta a guida Tesei, che hanno garantito il loro appoggio fattivo nel sostenerci a 360 gradi nei prossimi impegni e nelle future sfide elettorali”.

Questa la nota con cui il referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e tutta la Lega Spoleto, commentano il tesseramento di sabato 8 Maggio.