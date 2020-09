Bori (Pd): “I tamponi per chi rientra dalle vacanze è una questione seria”

Nell’Assemblea regionale umbra, continua a tenere banco la questione dei tamponi per coloro che rientrano dalle vacanze. Nei giorni scorsi, infatti, era stato comunicato (anche attraverso i canali social della Usl) che, alla luce di un provvedimento regionale, il servizio di prevenzione sanitaria era stato sospeso, lasciando così molti cittadini umbri privi della possibilità di sottoporsi al test, nonostante le numerose segnalazioni. A tornare sull’accaduto, il consigliere di opposizione Tommaso Bori (capogruppo regionale del Pd), che rassicura i cittadini affermando che

“l’esecuzione dei tamponi anche in modalità drive through non sarà interrotta, al contrario di quanto erroneamente comunicato ai cittadini a cui non è stato erogato il servizio. Sarebbe stato un errore grave, soprattutto perché in una settimana di rientri dalle vacanze”.