Eventi in musica, a San Giustino “Xmas Pipes & Reeds”

Appuntamento il 7 gennaio al teatro Filarmonica di Selci

“Un concerto per tutta la famiglia”, questa potrebbe essere la tagline dell’evento che, nella sera di sabato 7 gennaio, offrirà un’occasione per vivere ancora in musica le emozioni del periodo natalizio che si sta concludendo.

Alle ore 21, al teatro Filarmonica di Selci, si potrà assistere a “Xmas Pipes & Reeds”, il progetto di una recente formazione, “Lorenzo & Friends”, composta da noti e apprezzati musicisti provenienti da diversi comuni dell’Alta Valle del Tevere: Marco Tizzi al flauto traverso, Mirko Taschini all’oboe, Mario Comanducci al clarinetto, Paolo Fiorucci alla fisarmonica e Mirko Alessio Umani alle percussioni, ovvero un gruppo di amici (come il nome della formazione suggerisce) che insieme a Lorenzo Tosi, organista titolare della Concattedrale di Sansepolcro, darà voce ai vari strumenti.

Un programma vivace e ricco vedrà alternarsi brani dal sapore natalizio, d’ispirazione sacra e non solo, insieme a composizioni proprie del repertorio degli strumenti in scena e, ancora, contaminazioni dal mondo del cinema e della musica classica riletta in chiave pop-rock.

Due i nuclei principali della serata: prima, un’attenta selezione delle più celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij da “Lo schiaccianoci” (il balletto natalizio per antonomasia) evocherà il tipico clima festoso che connota quelle danze; poi, un medley di alcune delle meravigliose colonne sonore dei classici Disney farà tornare bambini il pubblico presente, con quel tocco di magia che, durante le feste, è facile assaporare in famiglia, magari proprio davanti a uno di questi indimenticabili lungometraggi animati.