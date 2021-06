Ercolino: l’importanza della cultura nella musica. Il ragazzo cresciuto con la buona musica e senza pregiudizi di genere, il suo punto forte? I testi! Per lui la musica è poesia

Lorenzo Cerquaglia, in arte Ercolino, è un ragazzo perugino classe 2003. Il suo nome d’arte è nato negli anni del liceo poiché ricorre spesso nelle sue frequentazioni. “Ercolino” però non sarà la “versione definitiva”: Lorenzo infatti ha già in mente di cambiare il suo nome d’arte quando si sentirà affermato sulla scena.

Ercolino si è accostato alla musica da piccolo: sua mamma suonava il pianoforte e lui all’età di 4/5 anni già si dilettava con questo strumento. Più tardi ha iniziato a suonare la chitarra e a studiare seriamente, prima con un maestro e poi da autodidatta. Una delle sue doti è quella di avere orecchio: riesce infatti a suonare molti strumenti già dal primo approccio con loro.

E’ cresciuto con la musica che ascoltavano in casa i suoi genitori, in particolare quella degli anni ‘80/’90. Il suo artista preferito è Lucio Battisti, ma ascolta qualsiasi genere con interesse, senza porsi limiti o pregiudizi. Per quanto riguarda il pop internazionale il suo più grande riferimento è Michael Jackson, mentre per il rock sono i Queen.

Ha suonato per qualche anno in una cover band rock chiamata Eclipse, fondata con alcuni suoi amici. Un elemento chiave nella musica di Ercolino è rappresentato dall’importanza dei testi, del contenuto, del messaggio. La musica, secondo la sua concezione, è poesia.

Ercolino sente il dovere di dire qualcosa, di raccontare, di dare contenuti e lanciare un messaggio, senza tralasciare la musicalità. Ha scelto di fare rap perché è il genere più adatto per comunicare. Nasce per protesta, anche se poi, come afferma Ercolino, è stato rovinato a livello di contenuti. Ormai si parla prevalentemente di sesso, droga e soldi, Ercolino non si riconosce in queste vibes e vuole cambiare la wave. La sua è una vera e propria “missione”: riportare in alto i contenuti nel rap.

Si ispira molto a Tedua, soprattutto per quanto riguarda i testi, poiché l’artista genovese dà molta importanza alla cultura e ai contenuti con ottimi incastri e giochi di parole. Altre fonti di ispirazione per Ercolino sono Salmo e Noyz Narcos per la cattiveria in cui raccontano qualcosa e Il Tre, che è quello che sta ascoltando di più nell’ultimo periodo e nel quale ci si rispecchia molto.

La passione per la scrittura è nata per gioco, realizzando parodie con un suo amico. Riesce a scrivere molto facilmente, infatti “Solo bene”, il suo ultimo pezzo, è stato scritto in mezz’ora. Il brano, registrato a Bastia nel BZ Studio, si può interpretare con due diverse chiavi di lettura, entrambe perfettamente credibili: “Solo bene” può essere inteso sia nel senso di stare bene da soli, sia nel senso di volere solamente del bene, poiché il messaggio principale che l’artista vuole trasmettere è proprio questo, cioè quello di desiderare nella vita esclusivamente positività.

Il pezzo rispecchia in pieno quanto detto fino ad ora sull’artista: si nota la sua passione per la cultura e per i giochi di parole. Il testo è sicuramente il punto di forza di questo brano, poiché è semplice ma gli argomenti che tratta sono molto complessi.

Ercolino ha già pronti altri quattro pezzi che devono solamente essere registrati, in attesa di trovare i mezzi adatti per continuare la sua passione date le difficoltà del periodo storico e della giovane età. Gli elementi fondamentali, ovvero il talento e l’impegno, non mancano.